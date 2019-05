Protestující na Broumovsku nechtějí vlčí smečky: Zapálili mohutnou vatru

Svůj nesouhlas s návratem vlků do české přírody přišly stovky lidí demonstrovat na Broumovsku. Byly mezi nimi desítky místních chovatelů. ČTK to řekl starosta Vernéřovic a organizátor akce Tomáš Havrlant.

„Velká spokojenost, účastní se 200 až 300 lidí. Přijeli i ze střední Moravy, Krušných hor i Prahy. Oheň je symbolem bezpečí, vzájemné spolupráce, ochrany lidí před šelmami. Chceme tím vyjádřit, že ne všichni obyvatelé venkova jsou nadšeni, že se vlci vrátili. Loni 10. května vzplály ohně na více než tisícovce míst po celé Evropě,“ řekl ČTK Havrlant.

První smečka na Broumovsku po 250 letech byla potvrzena v roce 2015. Od té doby zadávili vlci stovky ovcí, koz, telat a také mnoho kusů divoké zvěře.

Je jedním z nespokojených farmářů z Broumovska, kteří zažalovali stát. U českých soudů se domáhají toho, aby ministerstvo životního prostředí připravilo návrh změny zákona o ochraně přírody a krajiny, aby mohl být počet vlků snížen. U nižších soudních instancí neuspěli. „Nechceme porušovat zákon tím, že bychom vlka stříleli, je mimo naši představivost, jak to řešit. Nikdo nechce vlky vystřílet, ať jsou ale na území národních parků či vojenských újezdů, kde konflikt není takový a kde zájmy ochrany přírody převýší nad běžným životem. Chceme změnu zákona, aby vlci přestali být absolutně chráněni tak jako nyní,“ řekl ČTK Havrlant.

Podle něj škody způsobené vlky stoupají v řadě evropských zemích. I když stát v poslední době za mrtvá zvířata vyplácí náhrady v odpovídající výši, problém to neřeší, řekl ČTK. „V této hustě zalidněné, kulturní krajině nemá vlk své místo,“ řekl Havrlant.

Petr Kafka ze Správy CHKO Broumovsko pro ČTK odmítl snižování počtu vlků kvůli redukci škod na zvířatech. Farmáři by podle něj stáda měli důsledně zabezpečit elektrickými ohradníky a pořídit si ovčácké psy.

„Zabití několika jedinců smečky vůbec nemusí vést ke snížení škod, možná právě naopak. Pokud se po Broumovsku pohybuje 15, deset, pět nebo jeden vlk, znamená to pro farmáře jediné, udělat stejně důsledné opatření, které vlkovi zabrání se ke stádům dostat. Ze zahraničí vím, že to funguje,“ řekl Kafka. Podle něj by redukce vlků na Broumovsku neměla smysl. „Počet vlků v zahraničí roste a je pravděpodobné, že by uvolněné místo dříve nebo později zaujali jiní, například z Polska,“ řekl Kafka.

Broumovsko je jednou z oblastí v ČR, kde se vlci v posledních letech usadili. Z hlediska výskytu vlků je součástí širšího území, jež zasahuje do Polska. Podle ochranářů v této části česko-polského pohraničí, kam spadá Broumovsko, Žacléřsko, polské Stolové, Javoří a Soví hory a lesní celky v okolí slezského Walbrzychu, žije odhadem 15 vlků, přičemž na Broumovsku se pohybují vlci ze dvou smeček. Ochranáři předpokládají, že i letos na jaře vlci vyvedou mladé, a pokud se jim bude dařit, je pravděpodobné, že se rozšíří i dál, třeba do Orlických hor.

