Vlk může napadnout i člověka, varuje myslivec. Pro přežití radí rozhodně neutíkat

Ještě před pár lety by člověk v českých lesích vlka hledal jen těžko. Dnes se jich tu ale pohybují desítky a očekává se, že jejich počet ještě poroste. Daří se jim tu totiž skvěle – nemají přirozeného nepřítele a všude na ně číhá spousta potravy.

I proto není výjimkou, že vlk zavítá k lidským obydlím. A to je podle Fischera problém. „Na Slovensku žijí po staletí a z lidí mají respekt. U nás se kontakt stává normou,“ říká myslivec. Psovitou šelmu podle něj v současné době mohou v lese potkat i náhodní houbaři nebo turisté.

Vlk u slovenských hranic pokousal dvě děti. Už dříve napadl ženu ve vsi

Vlk sice není a priori agresivní zvíře, napadnout člověka ale může. Nebojí se ho, protože i díky dlouholetým ochranářským programům pro něj není nepřítelem. „Není standardní, aby vlk útočil sám od sebe na člověka. Má z něj respekt. Z historie jsou ale známy tisíce případů napadení člověka vlkem,“ vysvětluje Fischer. Stane se tak hlavně, když se vlk brání. A jak je u zvířat zvykem, když se brání, nedělá to jenom napůl.

Myslivec: Vlka nesmíte vyprovokovat

Pokud člověk vlka přece jen potká, myslivec má pro něj několik rad. „Jde o to vlka nevyprovokovat jakýmkoli způsobem. Rozhodně neutíkat, protože i to ho provokuje,“ říká Fischer. Člověk se ani nemá přibližovat a dělat zvuky. Nejlepší je jednoduše v klidu odejít.

Video Tato vlčice v Krkonoších vyvolala pozdvižení. Zřejmě pocházela z chovu. - Blesk - Jitka Pecharová 720p 360p REKLAMA

Myslivec by si přál, aby stát konečně začal situaci řešit. „Vlci tady mají doslova prostřený stůl. Jediné riziko, které jim hrozí, je, že je přejede auto,“ popisuje jednatel. Nejlepší by podle něj bylo, aby byly zahájeny kontroly chovů vlků a stanovily se zóny. Střelba by pak nebyla nutná.

Ochranář: O vlcích se šíří dezinformace

Miroslav Kutal z Hnutí Duha ale oponuje, že zóny už tu dávno jsou. Pokud se někde vyskytne abnormální jedinec, který je nebezpečný, tak se zastřelí. Je to zcela v souladu s evropskými předpisy.

Problém však je, že reálně zóny stanovit nejde. „V praxi tohle nefunguje,“ říká Kutal. Vlkovi nikdo nevysvětlí, že někde hranice končí a někde začíná – bude si chodit, kde chce. Je tak na nás smířit se s tím, že to bude kousek od lidí, protože tak je to i na Západě.

Po Beskydech pobíhají vlci! Smečka se vrátila do hor po 20 letech

Nemusí to ovšem ničemu vadit. „Pokud budeme bezhlavě střílet do vlků, škody mohou narůstat. Zásadní je zabezpečení stád. Vlci mohou najít podmínky kdekoli v Česku, když se zabezpečí stáda, tak není třeba regulovat,“ domnívá se ochranář. Podle něj se vede tak emotivní debata kolem tohoto zvířete i proto, že lidé mají nepřesné informace. „Je to druh, o kterém panují dezinformace,“ zmínil Kutal.

Lepší zabezpečení stád podle ochranáře skutečně funguje. Kde k tomu došlo, počet zabitých zvířat klesl. Čím dál vyšší čísla o odškodněních jsou dána pouze tím, že chovatelé si říkají o čím dál vyšší částky. A to je podle Kutala velký rozdíl.

Co je Epicentrum?

Epicentrum je nový pořad, který připravuje tým pod vedením Davida Vaníčka, kterého můžete znát jako moderátora pravidelných rozhovorů s prezidentem Milošem Zemanem z Lán.

Epicentrum si můžete pustit v novém vydání od pondělí do čtvrtka od 15 hodin živě na Blesk.cz nebo na Facebooku a následně ze záznamu. Setkáte se tu s rozhovory se zajímavými osobnostmi, které přiblíží některé z témat dne. Úvodní díl jsme pro vás připravili v neděli 28. října k příležitosti 100. výročí založení Československa a jeho hostem byl bývalý prezident Václav Klaus.