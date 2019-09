Poslední hodiny Ondřeje (†27) na Novém Zélandu: Před umrznutím se začal svlékat! Našli ho po pás ve sněhu

Od tragické smrti českého turisty na Novém Zélandu uplynuly už tři roky, až nyní se ale ukázalo, co neštěstí předcházelo. Vyšetřování odhalilo, že Češi do hor vyrazili naprosto nepřipravení a Ondřeje (†27) to nakonec stálo život. Jeho partnerka Pavlína se z posledních sil dostala k chatě, kde následně měsíc čekala na pomoc. Jak vypadaly jejich poslední hodiny?

Ondřej P. a jeho přítelkyně Pavlína P. se vydali 26. července 2016 na nebezpečnou 32kilometrovou trasu Routeburn Track na Novém Zélandě. Ta je přitom v zimě, která tu panuje od června do srpna, kvůli nepříznivému počasí uzavřena. I přes to, že v oblasti hustě sněžilo a stezka byla pokryta vysokou vrstvou sněhu, sem ale šli, a to ještě údajně naprosto nepřipraveni. A navíc o tom ani nikoho neinformovali, takže je nikdo dlouhou dobu nehledal. Teprve když příbuzní v Česku začali být znepokojení a kontaktovali známé na Novém Zélandu, se český konzulát obrátil na policii, která následně Češku nalezla. Tři roky od neštěstí byla vydána zpráva koronerky Anny Tuttonové, která osvětlila jejich poslední hodiny před tragédií.

Z této zprávy vyplývá, že Češi vybavení měli, nechali ho ale v autě a vyrazili bez něj s minimem zásob. První den šlo vše relativně hladce, druhý už ale narazili na problémy. V pět hodin byla na trase Routeburn Track tma, počasí se náhle zhoršilo a dvojice musela pokračovat v cestě jen s čelovkama na hlavě. Podle koronerky ale nemohli vidět dál jak na jeden metr. V dálce zahlédli světla a domnívali se, že jde o chatu. Kvůli špatné viditelnosti se ale ztratili a začali chodit v kruzích.

Spali pod širákem ve sněhu

Únava je zmohla, a proto se rozhodli se utábořit a vyspat. Jenže neměli stan, jen spacáky a plachtu. Našli si proto skálu s převisem, u které si rozbalili spacáky a přikryli se plachtou. Ve zprávě koronerky stojí, že Pavlína celou noc nespala a snažila se z nich shrnovat sníh. Ráno se však i přesto probrali promrzlí a namodralí.

Podle Petry P. si Ondřej před spaním vzal prášky na svou bipolární poruchu. Tyto léky užíval už od dvanácti let a byla to pro něj denní rutina. Celou noc pak prospal bez pocitu chladu, ačkoliv se podle Petry třásl a vykazoval známky podchlazení.

Osudného rána 28. července viděli chatu, která se jim zdála být blízko. To je povzbudilo a rozhodli se vydat okamžitě na cestu bez posnídání a doplnění tekutin s vidinou, že se v chatě nají. Dvojice se ale rozhodla nejít po vyznačené trase a vzít to „zkratkou“. Po nějaké době se však ztratili a museli se vrátit, jenže počasí se opět zhoršilo a začala padat tma. Poté si měl Ondřej zcela nepochopitelně sundat kalhoty, protože s nimi údajně "měl nějaký problém".

Dvojice se pak rozhodla opět kus vystoupat, aby našli cestu. Tou dobou už ale byla úplná tma a byla jim zima. Ondřej se táhnul s promočeným batohem a dvěma těžkými spacáky, takže Pavlína šla napřed. Když se za ním vrátila, tak křičel, že je "všechno na ho*no" a byl na tom psychicky zle. Navíc si svlékl zimní bundu a zůstal jen v lehké softshellové. Pavlína věděla, že jednou ze známek podchlazení je pocit tepla, a tak se ho zeptala, jesli mu je dobře. Ondřej jí však odpověděl, že mu je fajn a že bunda na něj jen byla těžká. Při dalším pokusu o pochod ale začal zaostávat a upadal do těžké hypotermie. Podle Pavlíny měl divný hlas, mluvil z cesty a kousal kus dřeva.

Zabil ho pád laviny

S dvojicí se následně utrhla lavina, která Čecha zaklínila mezi větvemi a kamením. Na zádech měl přitom stále těžký batoh, který ho spolu s větvemi dusil. Vyčerpaná Pavlína se ho snažila vší zbylou silou vyprostit, to se jí ale nepodařilo. Přitom se bála s ním nějak více lomcovat, protože nevěděla, jestli pod nimi není průrva, do které by mohli spadnout. Ondřej P. ale nemohl dýchat a lapal po dechu. Když náhle přestal dýchat úplně, partnerka mu zkontrolovala puls a zjistila, že zemřel.

Pavlína zbytek noci strávila u jeho těla a ráno se pokusila vydat k chatě. Kvůli špatnému počasí ale znovu zabloudila, takže musela venku strávit další noc. Do chaty se dostala vyčerpaná až další den odpoledne.

Léky v krvi

Když záchranáři Ondřeje po měsíce objevili, byl zasypán po pás ve sněhu. Jeho tělo bylo zmrzlé do tvaru písmene V. Policisty udivilo i jeho oblečení, které bylo pro horskou túru absolutně nevhodné.

V těle zesnulého turisty byly navíc objeveny stopy léků kvetiapinu, kterým se léčí schizofrenie, bipolární afektivní porucha a deprese, a lamotriginu rovněž proti bipolární poruše a epilepsii. Obou látek měl Ondřej v krvi běžné množství, to ovšem neplatí o antidepresivu venlafaxinu, kterého měl Čech v krvi zhruba 13 miligramů na litr.