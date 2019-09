Bizarní podívaná na tržišti: Žena pokousala prodejce kvůli kuřatům v klecích!

Sociálními sítěmi se začalo šířit šokující video, které bylo natočeno na tržišti v marockém městě Tanger. Na něm je zachycena britská turistka, která se vrhla na jednoho z prodejců a pokousala ho do ruky! Mladou turistku pobouřilo, že prodejce drží v klecích kuřata.

Maroko se v posledních letech těší veliké oblibě mezi turisty, kterých se do království v Severní Africe vypravuje čím dál víc. Turistům, kteří minulý týden procházeli tržištěm ve městě Tanger, se však naskytla šokující podívaná.

Na sociální síti se objevilo video, na němž mladá turistka začne nadávat jednomu z prodejců s kuřaty. „Jste všichni tak nevzdělaní? Neumíš číst, neumíš číst, že ne? Neumíš sakra číst. Jsi tak zatraceně hloupý,“ rozčiluje se směrem k prodejci. Ženu pobouřilo, že muž drží v klecích kuřata. Posléze se otočí ke kameře a začne nadávat i filmaři a ukazovat na něj prostředníček.

Žena nakonec vyleze dokonce na klec. Prodejce rychle začne držet dvířka, aby kuřata neutekla. V tom se žena na něj vrhne a začne ho kousat do ruky! Rozzuřenou ženu musela zpacifikovat až policie. Podle informací britského deníku The Sun ji strážci zákona odvezli do nemocnice.