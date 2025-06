Z Love Islandu až k drogovému impériu: Magda šéfovala mezinárodnímu kartelu!

Na televizních obrazovkách působila jako nevinná blondýnka. Ve skutečnosti ale Magdalena Sadlová (30) přezdívaná „Barbie“ tahala za nitky v jednom z největších drogových komplotů posledních let.

Magdalena Sadlová (30) se proslavila účastí v polské verzi Love Islandu. „Ďábel pracuje tvrdě, ale Barbie pracuje tvrději,“ napsala Sadlová v jedné ze zpráv, které policie zabavila. A co napsala, to také splnila. Sadlová byla podle britského soudu mozkem mezinárodního kartelu, jenž pašoval drogy z Dubaje do Velké Británie.

Po příletu do Británie ji 13. února 2024 zatkla jednotka North West Regional Organised Crime Unit. Sadlová přiletěla první třídou z Dubaje s hodinkami Patek Philippe za zhruba 3,8 milionu korun a šperky Cartier, které financovala z obchodu s drogami. „Nejen že spravovala zisky, náklady a výdaje, ale dohlížela i na skladové zásoby, marže…,“ cituje slova prokurátora Tima Evanse deník Daily Star. „Žádná skupina tohoto rozsahu by nemohla fungovat bez osoby jako Magdalena Sadlová,“ dodal Evans.

Jako pašeračka využívala cesty přes britský přístav Harwich, za sedm výprav mohla převézt až 300 kilogramů kokainu. Pomocí BMW transportovala drogy mezi úkryty napříč Anglií, řídila i distribuci ketaminu a konopí. Usvědčila ji i historie vyhledávání na jejím mobilním zařízení, kde se objevovaly výrazy jako „50kg kokain červen VB“ nebo „které země mají trest smrti za drogy“.

Ve svém dopise soudu Sadlová vyjádřila lítost a přiznala, že se ocitla v těžké životní situaci. Přesto ji soud uznal vinnou ze spiknutí za účelem dodávky kokainu, konopí a ketaminu a z praní špinavých peněz. Dostala 14 let vězení. Celkem už bylo odsouzeno 12 mužů, včetně dvou Britů z Wiganu – Garyho Gittinse (43) a Marka Knowlese (41).