Dojemný vzkaz od dopravní nehody: Vašek poděkoval těm, co pomohli jeho rodině

Sociální síť facebook dojal vzkaz Vaška S., jehož rodina měla v sobotu autonehodu. Na místě neváhalo zastavit mnoho lidí, aby pomohli. Vašek ve chvíli, kdy se strachoval o své blízké, nestihl poděkovat všem, kteří pomáhali, a tak se rozhodl to udělat postřednictvím sociální sítě s nadějí, že se to k nim dostane.

Vašek S. v sobotu obdržel děsivý telefonát. Muž na druhém konci mu sdělil, že jeho rodina měla autonehodu. „Dneska mi zastavil svět, když jsem zvedl cizí číslo a zjistil, že moje žena se synem a tchyní měli nehodu. Kdy je smetlo auto, co nedalo přednost,“ píše Vašek na začátku dojemného vzkazu, který zveřejnil na sociální síti facebook.

V 16 porodila chlapce, přišla o něj po jeho 18. narozeninách. Učím se znovu žít, říká

Vystrašený Vašek okamžitě spěchal na místo nehody, aby zjistili, zda jsou jeho blízcí v pořádku. Na místě vládl chaos, a zatímco se Vašek snažil zjistit, co se stalo s jeho rodinou, přišla k němu neznámá žena. „Hledáte kolem sebe, kde kdo je. Kde je syn, žena… V tu chvíli se objevil anděl, slečna, paní, která držela mého syna a šla ke mně. Rovnou mi sdělovala všechno, co se stalo. Hrozně bych jí chtěl tímto poděkovat, nevím, jestli jsem jí stihl vůbec něco říct,“ uvedl v poděkování.

„Paní mi později dala všechny věci z vraku ke mně do auta, autosedačku, věci ženy a jiné. Moc děkuju, že jste tam byla,“ napsal Vašek a dodal: „Nesmím zapomenout na muže, pána, co mi volal. Který taky prostě šel a pomohl, zachraňoval. Nebál se, nesesypal se. Taky nevím, jestli jsem mu něco stihl říct. Proto znova děkuju. Vím určitě, že vás tam byla spousta, co pomáhala, a určitě díl pomoci nebyl jiný. Prostě všem, co jste šli a pomohli, jedno velké Díky.“ Vaškův malý syn je v pořádku. "Žena s tchyní si pár dní poleží, ale jsou to ženy a ty něco vydrží," napsal Vašek v závěru dojemného poděkování.