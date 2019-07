Zdeno cestou do kostela smetl strom: Jeho máma bojuje o život, sousedi Mária a Dušan zemřeli

Zdeno při cestě do kostela dostal smyk a narazil do stromu: Jeho máma bojuje o život, sousedi Mária a Dušan zemřeli.

Tragicky skončila cesta do kostela pro 23letého Zdena, jeho mámu Jolanu (44) a sousedy Máriu (†59) s manželem Dušanem (†64). Zdeno, který auto řídil, dostal smyk a s vozidlem naboural do stromu. Mária a Dušan nehodu nepřežili a Zdenova máma Jolana bojuje o život. Mladík vyvázl jen s lehkými zraněními.

Zdeno s mámou Jolanou a sousedy Máriou a Dušanem se v sobotu vydal na mši do města Plešivec. Do kostela však už bohužel nedojeli. Zdeno dostal smyk a narazil do stromu. „Přejel do protisměru, boční stranou vozidla narazil do stromu, od kterého se odrazilo a zůstalo stát na poli. Dvě osoby utrpěly zranění neslučitelná se životem,“ popsala košická krajská policejní mluvčí Lenka Ivanová a dodala, že u řidiče byl proveden test na alkohol, který vyšel negativně.

„Pospíchali do kostela, jelikož jeli pozdě. Mše bývá v Plešivci od 14 do 16 hod. Už to však nestihli a ani se nepomodlili. Byla to osudná cesta,“ uvedla pro slovenský web Čas.sk dcera Márie a Dušana. Při cestě navíc začalo pršet. Počasí tak zřejmě sehrálo taky svou roli v obrovské tragédii. Ještě předtím, než se čtveřice vydala do kostela, Zdeno na sociální síť napsal: „Nechť se vždy vrátíš bezpečně a zdravý ke svým milovaným.“

Zdenova matka utrpěla vážná zranění. Lékařům se ji však podle informací Čas.sk podařilo stabilizovat. Manželé Mária a Dušan, kteří seděli na zadním sedadle, zemřeli. „Mamka i otec mi budou velmi chybět. Byli to dobří lidé,“ pláče jejich dcera. Sám Zdeno vyvázl s lehkými zraněními.