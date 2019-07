Nehoda dodávky dobrovolných hasičů na Náchodsku: Posádku museli vyprostit profesionálové

V úterý odpoledne havaroval vůz dobrovolných hasičů z obce Nahořany na Náchodsku. Zaklíněné ženy museli zachránit kolegové z Jaroměře a profesionální jednotka z Nového Města nad Metují. Zdravotníci pak zraněné hasičky převezli do nemocnice.

„V autě cestovaly dvě členky místního sboru, které realizovaly tzv. kondiční jízdu, tedy formu pravidelného výcviku řidičů požární techniky, při které se nepoužívá zvláštní výstražné zařízení,“ uvedl mluvčí hasičů Ondřej Sezima.

Podle Sezimy řidička pravděpodobně nezvládla řízení, sjela mimo vozovku a nabourala do stromu. Obě ženy pak v autě zůstaly zaklíněné a hasiči je museli vyprostit pomocí hydraulických zařízení. Následné je předali do rukou záchranářů. Zdravotníci zraněné převezli do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Komunikace byla z důvodu nehody více než dvě hodiny zcela neprůjezdná.