Čtyřčlenná rodina zemřela na přejezdu smrti: Už loni tu měly být závory, instalují je teď

Tragická nehoda, při níž zemřela čtyřčlenná rodina z Dvora Králové na železničním přejezdu v Černožicích, by se v budoucnu opakovat neměla. Pouhý den po fatálním střetu začali pracovníci železniční správy na místě připravovat stavbu dosud chybějících závor.

Světelná a zvuková signalizace na železničním přejezdu v Černožicích na Královéhradecku tragédii nezabránila. Auto s manželi Danielem (†47), Veronikou (†32) a jejich dcerami (†5 a †8) v neděli vjelo do cesty vlaku, který jel rychlostí kolem 100 kilometrů za hodinu. Rodina měla jen minimální šanci přežít. Pokud by na přejezdu byly i závory, pravděpodobně by k takové tragédii nedošlo.

Podle původních plánů přitom měly oba černožické přejezdy dostat závory již loni, ale vše zdržel záchranný archeologický výzkum v přestavované jaroměřské stanici. Osazení přejezdů závorami je součástí přestavby železniční stanice v nedaleké Jaroměři za více než 900 milionů korun, zahájené loni v únoru.

„V pondělí na přejezdu v Černožicích začaly přípravné výkopové práce pro instalaci závor," řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař. Hlavní práce na stavbě závor jsou naplánovány na dobu výluk na trati, které kvůli přestavbě jaroměřské stanice potrvají od 24. července do poloviny prosince.

Video Čtyři mrtví při srážce auta s vlakem v Černožicích na Hradecku - Aktu.cz

Stavbu závor na černožických přejezdech SŽDC podle Tesaře zařadila do projektu přestavby jaroměřské stanice na základě požadavku obce. Na přejezdech se v minulých letech stalo několik nehod, srážka vlaku s autem v květnu 2011 skončila úmrtím řidiče auta.

Ve stanici Jaroměř stavbaři udělají nové kolejiště a nová nástupiště, vybudují podchod a výtah na nástupiště. Osadí také nové zabezpečovací zařízení, do kterého bude napojeno i závorové zabezpečení přejezdů ve čtyři kilometry vzdálených Černožicích. Vše by mělo být hotové zhruba v polovině roku 2020.

Při nedělní srážce spěšného vlaku s osobním autem na černožickém přejezdu v Hradecké ulici zemřeli dva dospělí a dvě děti. Podle Drážní inspekce výstražná světla na přejezdu v době nehody fungovala. Před srážkou jel vlak vysokou rychlostí a po nárazu před sebou auto tlačil přibližně 300 metrů. Auto podle policie řídila žena. Na přejezd vjela po odbočení z hlavní silnice a jela směrem do obce.