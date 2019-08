Možná jste si toho také všimli. Facebook a Instagram, nejpopulárnější sociální sítě v Česku, poslední rok velmi často nefungují. Prakticky už není měsíc, kdy by ani jedna služba nehlásila minimálně malý lokální problém. Často ale jde o globální výpadky, jak potvrzují data serveru Down Detector. Facebook nechce přesný důvod přiznat.

Nic se neděje, prostě si chvíli nebudeme moci přečíst své zprávy, dalo by se říct o výpadcích Facebooku a Instagramu. Realita je ale taková, že zasahují 2,7 miliardy uživatelů – přesně tolika lidem problémy komplikují život. Když nastanou, jde o skutečně celosvětový problém a vlastně se toho děje hodně.

Přesto můžeme výpadky vídat čím dál častěji. Down Detector, server, na který lidé hlásí, když určitá služba nefunguje, registruje, že během prvních šesti měsíců roku 2019 se doba výpadků Instagramu meziročně zvýšila o 90 procent. V případě Facebooku to bylo dokonce o 281 procent.

To není zanedbatelné číslo. Nepochází navíc od firmy, ale přímo od samotných uživatelů, protože skrze Down Detector si sami dávají vědět, jakmile k výpadku dojde. Data jsou zobrazená veřejně a v reálném čase. Lze z nich tak například také vyčíst, že v posledním kvartálu roku 2018 se výpadky Instagramu zhoršily oproti roku 2017 o 442 procent.

Nejmasivnější výpadek proběhl v březnu

Co za tím stojí, není známo. Facebook na dotaz reaguje pokaždé stejně – že mu záleží na funkčnosti svých sítí a pohodlí uživatelů, ale někdy prostě k problémům může docházet. Inženýři firmy podle jeho slov na opravě vždy rychle pracují. Nic k tomu, proč se problém rozmnožil až v posledním roce, nikdy nesdělil.

Stručných vysvětlení se dočkaly jen skutečně velké výpadky. O svém historicky největším, ke kterému došlo letos v březnu, řekl, že příčinou nebyl útok hackerů, jak se původně spekulovalo. Ale problém s konfigurací serverů. Miliony lidí tehdy nemohly téměř 24 hodin používat jak Facebook, tak Instagram.

Další výrazný problém nastal měsíc potom, sociální sítě nefungovaly zejména ve střední Evropě. „Někteří lidé dnes mohli narazit na problémy s přihlášením do rodiny našich aplikací. Problém už byl vyřešen, omlouváme se za jakékoli nepříjemnosti,“ bylo to jediné, co firma řekla.

Dávku problémů musel Facebook řešit také v červenci, kdy na sítě nebylo možné nahrávat obrázky a špatně se zobrazovaly. A rovněž na začátku srpna nebylo krátce možné se přihlásit.

Tratí Facebook i firmy

Je ale třeba zmínit, že vysvětlení rozhodně nebude, že by to Facebook dělal schválně. Pro něj jakákoli minuta výpadku znamená ohromné finanční ztráty, jelikož na své platformě prodává reklamní prostor. Když nefunguje, nemůže to dělat.

Zároveň mu hrozí ztráta klientů, kteří si tyto reklamy kupují a Facebook používají k podnikatelským aktivitám. Jsou na nich existenčně závislí a výpadek je to samé, jako kdyby jim někdo náhle strhl na ulici billboard a uzavřel prodejnu. Nejde navíc o malou skupinu lidí, reklamy si na síti pravidelně kupuje milimálně šest milionů lidí. Facebook proto při březnovém masivním výpadku sdělil, že o jejich odškodnění uvažuje.