Smrt českého potápěče (†60) v Řecku: Neměli zkušenosti ani potřebné vybavení, zlobí se záchranář

Tragédie se stala o víkendu u řeckého ostrovního ráje. Čech (†60) a Íránec (†35) se rozhodli potopit do podmořské jeskyně u ostrova Karpathos. Z hlubin moře se však už nevrátili. Podle jednoho ze záchranářů podcenili náročnost ponoru. Neměli prý potřebné zkušenosti a ani základní vybavení.

Řecký ostrov Karpathos je perlou Egejského moře. Turisté na něj vyráží kvůli nádherným plážím, průzračnému moři a nádherným přírodním scenériím. Rájem je však i pro dobrodruhy, kteří se rádi vydávají prozkoumávat podmořský svět. Nedaleko ostrova v hlubinách moře leží podmořský jeskynní komplex Sókastro.

Český potápěč (†60) utonul v Řecku: Ztratil se v jeskyni a nenašel východ

Ponor k jeskyni je však náročný a vyžaduje zkušenosti s potápěním. O víkendu se k jeskyni vydal i šedesátiletý Čech a pětatřicetiletý Íránec. Původně se k jeskyni vydali tři. Třetí potápěč, také původem z Česka, se však vynořil dřív kvůli nedostatku vzduchu. Zbytek výpravy dál klesal k jeskyni, která je v hloubce třiačtyřiceti metrů. Čech, který na ně čekal nad hladinou, začínal mít o kolegy časem obavy a upozornil proto bezpečnostní složky. Dvojici se však už nepodařilo zachránit.

Tělo jednoho z nich bylo nalezeno v neděli. Podle informací CNN Greece bylo tělo nalezeno jen patnáct metrů od vstupu do jeskyně. K tělu druhého z nich by se měli dostat v pondělí. Podle profesionálního potápěče Nikólaose Paragiose, který se zároveň podílel na záchranné akci, dvojice podcenila náročnost ponoru.

Český potápěč našel v Chorvatsku mrtvolu! Tělo patřilo 4 roky pohřešovanému kolegovi

Řecký potápěč uvedl, že se jedná o nejnebezpečnější místo k ponoru na ostrově, kde se potápěči musí potýkat se špatnou viditelností, kvůli čemuž mohli ztratit orientaci. „Podmínky nejsou jednoduché, oblast je velmi obtížná, jeskyně je velmi náročná,“ řekl pro CNN Greece s tím, že bez řádného vybavení by se tu nikdo neměl vůbec pokoušet o ponor. Podle něj to vypadá, že Čech a Íránec neměli s jeskynním potápěním žádné zkušenosti. „Zamířili dovnitř bez vodicí šňůry, která by jim pomohla se vrátit a vynořit se,“ vysvětlil s tím, že je tam mnoho podmořských proudů.