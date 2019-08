Českého potápěče uvěznila podmořská jeskyně: Záchranáři našli tělo 47 metrů pod hladinou!

Řečtí potápěči v pondělí vytáhli z hloubky 47 metrů tělo českého potápěče (†60), který zahynul při ponoru do jeskyně u ostrova Karpathos. Informovala o tom místní média. Tělo íránského potápěče (†35), který Čecha doprovázel, bylo vytaženo v neděli. Společně s nimi se potápěl ještě třetí muž, tomu ale při ponoru došel vzduch a vyplaval předčasně.

Šedesátiletý Čech a 35letý Íránec byli nezvěstní od soboty. Potápěli se společně se třetím mužem, který se vynořil předčasně kvůli docházejícímu vzduchu. Později ztrátu svých kolegů ohlásil úřadům. Muži se potápěli v jeskyni Sókastro, která je oblíbená mezi sportovními potápěči, zároveň je ale velice nebezpečná pro nezkušené potápěče. Dovolená skončila tragédií: Češka se utopila v Chorvatsku

Jeskyně se nachází přes 45 metrů pod hladinou, jsou v ní silné proudy a špatná viditelnost. To mohlo zapříčinit smrt dvou nezkušených potápěčů. Tělo íránského potápěče bylo nalezeno jen patnáct metrů od vstupu do jeskyně. Vytažení těla českého potápěče bylo náročnější, našli ho až v hloubce 47 metrů! To celou záchrannou akci ztěžovalo.

„S rodinou jsme v kontaktu, zatím ale o žádnou pomoc naše velvyslanectví v Aténách nepožádala,“ uvedla k případu mluvčí ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová.

Šílené spáleniny z potápění: Žena si z dovolenkového ráje přivezla obří puchýře