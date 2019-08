Veselo bylo začátkem května na pouti v Kladně na Chrudimsku. Přímo před zraky návštěvníků se tam poprali kolotočáři. Potyčky se mělo zúčastnit až patnáct lidí.

Kolotočáři navíc měli být příbuzní. Poprali se údajně rodiny bratranců. Důvodem mělo být to, že jedni druhým zabrali lepší místa! „Můj syn byl potlučený hodně, do těla, do obličeje, do ledvin, do nohou dostal,“ uvedl jeden z kolotočářů pro tn.cz.

„Lítaly facky, tam bylo dvanáct lidí, dvacet rukou, sám jsem dostal, nevím od koho,“ popsal rvačku další z kolotočářů. Při potyčce ale nelétaly jen pěsti, kolotočáři měli mít v rukou i baseballové pálky a spekuluje se rovněž o teleskopických obušcích.

Rodinnou bitku musela ukončit policie. Incident se neobešel bez zranění. Všichni účastníci rvačky navíc nebyli ani dospělí. „Odvezeny do nemocnice byly tři osoby, z toho jedna osoba byla nezletilá,“ uvedla tehdy pro tn.cz policejní mluvčí Renata Štěpánková.

Policie obvinila čtyři lidi. „Obviněným hrozí až pět let odnětí svobody,“ dodala pro tn.cz policejní mluvčí Markéta Janovská.