Egypt patří mezi oblíbené dovolenkové destinace. Ovšem ti, kteří do Egypta míří, by se podle britského portálu The Sun měli vyvarovat hotelového resortu The Steinberger Aqua Magic ležícího v Čechy milované Hurghadě. V hotelu, kde před rokem zemřeli dva Britové, vypukla epidemie. Nakaženo již bylo pětadvacet lidí a úřady se obávají, že čísla budou nadále stoupat.

Hurghada patří mezi nejoblíbenější destinace v Egyptě. Dovolenkáře láká na luxusní resorty, krásné pláže a čisté moře. Hurghadu, která leží u Rudého moře, milují i čeští turisté. Ovšem ti, kteří se do Hurghady chystají, by se měli mít na pozoru. V jednom z tamních hotelových resortů vypukla epidemie.

V hotelovém resortu The Steinberger Aqua Magic byl zjištěn výskyt smrtící bakterie e.coli. Podle informací The Sun je bakterií nakaženo již pětadvacet britských turistů a je pravděpodobné, že čísla budou stále stoupat. Výskyt mikroba potvrdil sám hotelový resort. Mezi nakaženými je i dítě, kterému ještě nebyl ani rok. Nakazila se i čtyřčlenná rodina pocházející z anglického hrabství Dorset.

„Je to velmi znepokojující a lidé by se měli mít na pozoru. Jestli navštívíte tento resort, vkládáte svůj život do cizích rukou. Standardy jsou tam volnější než v Británii. Když tam jíte, je to trochu jako ruská ruleta. Musíte se totiž spolehnout na to, že si jiní lidé myjí ruce,“ řekl Nick Harris, odborník na cestovní právo, pro The Sun.

Bakterie e.coli (escherichia coli) je spojená se špatnou hygienou. Šíří se infikovanou vodou či potravinami. Člověk se může nakazit také přímým kontaktem s nakaženým jedincem či zvířetem. Nemoc se projevuje vysokými horečkami, bolestmi břicha a průjmem.

Před rokem v hotelovém resortu za záhadných příčin zahynuli dva turisté. John a Susan Cooperovi zemřeli pouhé čtyři hodiny po sobě. Tehdy byl v hotelu zjištěn výskyt bakterie e.coli. Ovšem zdali Cooperovi opravdu zemřeli na otravu touto bakterií, není jasné. Britské úřady stále z Egypta nedostaly pitevní zprávu, která by náhlou smrt britského páru objasnila.