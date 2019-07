Cestovka lhala a hotel v dovolenkovém ráji nabízela bez smlouvy. Pavel se nedal

Pavel se rozhodl strávit s rodinou dovolenou v Egyptě a vybrali si u cestovní kanceláře pětihvězdičkový hotel. Jen co přiletěli do destinace, oznámila jim delegátka, že vybraný hotel je plně obsazen a budou ubytování v jiném. Pavel chtěl s rodinou letět domů, ale nakonec byl ubytován jinde. Druhý hotel však rodině nevyhovoval, do moře se muselo například vstupovat ze žebříku. Nakonec se stěhovali znovu. Případ skončil u soudu ve chvíli, kdy Pavel zjistil, že mu cestovka lhala.