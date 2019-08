Do hradeckého babyboxu někdo odložil malého chlapečka. (Ilustrační foto)

Do babyboxu v budově Zdravotnické záchranné služby v Hradci Králové ve středu dvě hodiny po půlnoci někdo odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Jiří. Na první pohled je dítě podle zdravotníků zdravé, vážilo 3290 gramů a skončilo v péči lékařů hradecké nemocnice. ČTK to oznámil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Chlapec je letošní patnácté a celkově 195. dítě odložené v Česku do babyboxu.

Novorozenec byl zabalený do bílé deky podobné zácloně a měl na sobě dětské body. „Jirka je třetí královéhradecké děťátko z babyboxu, po dvou holčičkách první klučík, patnácté letošní, 85. kluk celkově. Holčičky stále vedou 110:85,“ poznamenal Hess.

Chlapce z hradeckého babyboxu pojmenoval po někdejším řediteli záchranné služby a současném poslanci Jiřím Maškovi, s nímž Hess tuto speciální schránku pro odložené děti v září 2011 v krajském městě otvíral. V objektu záchranářů umístil Hess babybox kvůli dlouhodobému nesouhlasu vedení státní Fakultní nemocnice, které ho ve svém areálu nechtělo.

Babyboxy mají předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Když do něj někdo vloží dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál zdravotnického zařízení.

Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Babyboxy mají i kritiky, kteří tvrdí, že odporují Úmluvě o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.

Další tvrdí, že matky mají více možností jak zaopatřit nechtěné dítě, než je uložit do babyboxu. V Česku fungují schránky od roku 2005, nyní jich je po celé republice 76.