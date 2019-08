Policista v Sokolově prý zbil romského chlapce (11): Kopání a rasistické nadávky kvůli kouření?!

Policejní ředitelství Karlovarského kraje má na stole případ údajného napadení 11letého romského chlapce policistou v civilu. K incidentu došlo podle serveru Romea.cz minulý čtvrtek na ulici v Sokolově.

„Můj syn se mi přiznal, že s kamarádem zkoušeli na ulici kouřit cigaretu. Když je zahlédnul ten policajt, prý jim řekl, na co si to hrajou. Kluci se otočili od něj pryč a on jim na to řekl: Otočte se, vy buzeranti černý! Oni mu pak sprostě odpověděli zpátky a ten chlap se za nimi rozběhl. Druhý kluk stihnul utéct, ale můj syn ne," sdělila serveru Romea.cz matka chlapce.

Policista prý dítě chytil a začal ho surově bít. Po chvíli na místo přiběhla hochova teta. Muž měl dítě držet po krkem a vláčet ho po zemi, teta proto zavolala chlapcově matce, která se na místo rovněž vydala. „Z dálky jsem volala, co se stalo, proč ho bije. Ten chlap mi na to pověděl, že kluk kouřil. To ale není přeci důvod dítě takhle zmlátit. Říkala jsem, že to měl povědět mně a já bych si to s ním vyřídila jako jeho máma. A on na to že je policajt," popsala matka webu.

Podle chlapce ho policista také kopal a mlátil pěstí, a tak ženy zavolaly policii, matka pak syna vzala na vyšetření do nemocnice.

Podle informací serveru Romea.cz se policie incidentem zabývá. „Velmi důsledně jsme prošetřovali všechny okolnosti případu, zejména jednání policisty, který nebyl v době incidentu ve službě. Celou věc nyní s předběžnými závěry šetření předáme věcně příslušnému krajskému ředitelství policie, kde je policista služebně zařazen, k dalším opatřením. V současné době proto my nejsme oprávněni sdělovat konkrétní výsledky šetření," sdělila webu policejní mluvčí Kateřina Krejčí.