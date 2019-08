Na Sokolovsku v bytě napadl a okradl majitele: Muži (33) hrozí 10 let za katrem

Okresní soud rozhodl, že třiatřicetiletý muž, který v červnu vnikl do bytu v Horním Slavkově, napadl a následně okradl majitele, půjde do vazby. Údajnému pachateli hrozí za porušování domovní svobody, ublížení na zdraví, loupež a vydírání až desetiletý trest odnětí svobody.

Útočník ze Sokolova přišel po předchozích sporech za známým v Horním Slavkově. Po zazvonění mu majitel otevřel a poté, co násilníka uviděl, se je snažil okamžitě zavřít, což se mu nepovedlo. Muž majitele několika ranami udeřil do hlavy a bil ho i poté, co poškozený upadl na zem. Následně vzal napadenému peněženku a odcizil z ní hotovost. Před odchodem z bytu mu ještě vyhrožoval.

Uprchlý exposlanec Wolf se „převlékl za strom“: Pro úřady je znovu neviditelný

Kriminalisté muže během několika hodin zadrželi, zahájili trestní stíhání a obvinili ho ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinů porušování domovní svobody, ublížení na zdraví a vydírání. Následně podali státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby.