Za sex s vězni bachaři hrozí až 10 let vězení! Vše bylo dobrovolné, hájí se

Měl dohlížet na nápravu trestanců ve vězení. Místo toho po nich podle obžaloby vyžadoval anální sex. Kvůli tomu nyní stanul před libereckým soudem někdejší vychovatel tamní věznice. Hrozí mu až deset let ve vězení. Generální inspekce bezpečnostních sborů bachaře zadržela v jeho kanceláři údajně ve chvíli, kdy se svůj čin rozhodl opakovat.

Pětačtyřicetiletý Martin L. měl dohlížet na to, aby se vězni napravili. Místo toho údajně přivodil doživotní trauma dvěma trestancům. Obžaloba hovoří o dvou skutcích, k jednomu došlo 3. srpna a k druhému 28. srpna. Zatímco v jednom vychází obžaloba pouze z výpovědí odsouzených, druhý už zaznamenala skrytá kamera.

Nyní již bývalý vychovatel si podle obžaloby do kanceláře během úklidu pozval dva trestance. Domníval se, že to jsou homosexuálové. Po jednom chtěl, aby si navlékl gumovou rukavici a dráždil mu konečník. Po druhém vězni chtěl, aby mu stimuloval penis. Když to druhý vězeň odmítl, uspokojoval se vychovatel sám. Vězeň aktu jen nečinně přihlížel. Rukavici a použitý ubrousek věznice zajistila jako důkazní materiál. Rozbory později potvrdily, že na nich je DNA vychovatele.

Vše bylo údajně dobrovolné

Vše bylo údajně dobrovolné

„Nemělo se to stát. Odmítám ale, že bych činil jakýkoli nátlak. Vše se dělo dobrovolně," vypověděl u soudu obžalovaný. Přiznal se ale, že k aktu došlo. Prohlásil také, že mu vše navrhl odsouzený vězeň. Vězeň, jenž u soudu vypovídal za pomocí telekonference z jiné věznice, to odmítl.

Podle státního zástupce se vychovatel dopustil sexuálního nátlaku a zneužití pravomoci úřední osoby. Za tyto zločiny hrozí bývalému vychovateli trest od tří let až do deseti let ve vězení.