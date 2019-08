Vražda maminky Veroniky (†27): Prarodiče neviděli vnuka Míšu (9) už čtyři roky

Jsou už více než zoufalí. Dědeček Dušan Mitaľ (58) se svou manželkou už přes čtyři roky neviděli vlastního vnuka Míšu (9). Malý Slovák skončil v péči sociálního úřadu v Německu poté, co jeho otec Michail (33) zavraždil nebohou maminku Veroniku (†27). Prarodičům nyní konečně svitl záblesk naděje, že budou moci hocha zase obejmout.

Prarodiče vnuka žijícího v Německu nyní nemohou ani navštívit. Přesto bojují za to, aby ho mohli znovu vidět, a věří, že se jim podaří zařídit mu konečně pěkné dětství, uvedl Nový Čas. Řek Michail zavraždil Veroniku v létě 2016 v lese nedaleko Vtáčkovic, kde žila. Protože byl tehdy Míša právě v Německu, tamní sociálka chlapce umístila do svého zařízení.

Dokud nebyla soudní kauza uzavřená, nechtěla německá strana Mitaľovým setkání s Míšou umožnit. „Je to absurdní situace, protože jsem to byl já, kdo odvezl chlapce před tragédií do Německa. Po vraždě nám však říkali, že bychom na něj měli špatný vliv. Nerozumím jak, když s námi prožil většinu života,“ povzdechl si Míšův děda Dušan. Podle něj Míša stále rozumí slovensky.

Rodným jazykem už nemluví

Mluvit mateřským jazykem však už nedokáže. Nová naděje rodině svitla, když byl vrah Michail právoplatně odsouzen na 21 let ve vězení. „Na to jsme čekali dlouhé roky, protože německé instituce argumentovaly i tím, že dokud nepadl verdikt nad Míšovým otcem, je nevinný. Míšu si chce osvojit naše druhá dcera Tonča (25). Pustili ji za ním jednou na návštěvu," pokračoval Dušan.

Před rodinou bohužel stála další překážka. Nemohli si dovolit drahého německého právníka, který by je zastupoval. Až na popud politika Richarda Eliáše jí pomohl premiér Peter Pellegrini. Vyčlenil v přepočtu 260 tisíc korun pro Centrum pro mezinárodní ochranu dětí. To bude nyní bojovat za návrat Míši do vlasti.

Děda: Chceme pro Míšu krásné dětství

„Centrum spolu s právníkem rodiny Mitaľových dokončuje poslední kroky k podání návrhu na vrácení Míši k biologické rodině," uvedla šéfka centra Andrea Cisarová. K tomu však potřebují písemný rozsudek z Krajského soudu v Prešově. Ten zatím nebyl vyhotoven.

„Lhůta na písemné vyhotovení rozhodnutí, 30 pracovních dní, uplyne 8. srpna. Věc je náročná. Projevem toho je, zároveň s dovolenkovým obdobím senátu, využití lhůty na písemné vyhotovení rozhodnutí v plném rozsahu,“ uvedla mluvčí prešovského soudu Ivana Peteufová. „Doufám, že brzy úspěšně skončí a my dostaneme příležitost umožnit Míšovi krásné dětství,“ uzavřel chlapcův děda.