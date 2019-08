Muž, který byl před dvěma roky v Olomouci usvědčen z přípravy vraždy své tety, stanul tentokrát v Ostravě před Krajským soudem v další kauze za čin z roku 2009. Tehdy měl zavraždit svého vlastního otce a jeho ženu. Těla se nikdy nenašla.

Motivem měl být spor o dům otce. Ten z něj chtěl syna údajně vyhodit. Obžalovaný vinu odmítá. Zatímco soudy prohlásily manžele za mrtvé, obžalovaný muž tvrdí, že otec žije, nejspíše v zahraničí. „Obžalobu nechápu, nic jsem nespáchal, nikoho jsem nezavraždil,“ řekl Pavel N.

Zasedli si na mě, tvrdí obžalovaný

Na policii i představitele justice už podal bezpočet žalob, stížností a námitek. Závěry znalců zpochybňuje. „Policie na mě má spadeno, manipuluje s důkazy v můj neprospěch, postupuje nezákonně,“ opakuje neustále po soudech.

Pavel N. byl už třikrát zproštěn obžaloby u Krajského soudu v Olomouci, Vrchní soud však rozsudek vždy zrušil. Případ proto teď projednává jiný senát. „Nemyslím si, že bychom se brzy dočkali uzavření této kauzy,“ uvedl státní zástupce Vít Legerský. Obžalovanému hrozí i výjimečný trest.

Podle obžaloby měla Pavlovi N. s vraždou otce pomáhat i jeho matka. Ta však zemřela v roce 2012 krátce po jednom z osvobozujících rozsudků.

Co se stalo?

Pár zmizel beze stopy v listopadu 2009. V jejich domě v Přerově se našly krvavé stopy na zdech a na podlaze. Podle znalců byl rozsah stop takový, že následky zranění nemohli lidé v domě přežít. Na místě činu i v autě se našla část DNA a pachové stopy obžalovaného. Soudy se shodují, že má něco se zmizením dvojice společného, z vraždy ho ale dodnes neusvědčily. I kvůli chybějícím tělům…

Případ „teta“

Pavel N. byl před dvěma lety odsouzen na 13 let za přípravu vraždy své tety, která měla spravovat dům po zmizelém otci obžalovaného. Vyrábět si na to měl palcát. Před rokem mu byl trest snížen na osm let, aktuálně však byl rozsudek zrušen a navrácen k novému projednání. Ani tento případ tak není u konce. Muž putoval z výkonu trestu do vazby.

Musejí počkat

Jelikož je znovu na stole i druhá kauza, tedy příprava vraždy tety, je pravděpodobné, že „otcovražda“ bude muset počkat.

„Bylo vypsáno pět termínů k jednání tento týden. Není však vyloučeno, že nebudou dodrženy a další soud bude odročen na neurčito,“ sdělil státní zástupce Vít Legerský.

