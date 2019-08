Medvědice na Slovensku zřídila fotografa! Zakousla se mi do stehna, popsal

Sám napadený celou situaci později během středy popsal novinářům. Zdá se to být zázrakem vzhledem k tomu, jak nebezpečným zvířetem medvěd je, zvláště pak, když má u sebe samice tohoto druhu mláďata „Bylo asi deset hodin, půl jedenácté. Sluníčko svítilo, tak jsem se otočil a uviděl jsem medvěda. Ještě jsem na něj namířil fotoaparát a udělal jeden záběr a v tom medvědice zařvala,“ řekl napadený fotograf Ivan Kňaze TV JOJ. Před útokem u své chaty fotografoval žáby, o kterých připravuje svoji v pořadí 31. knihu s fotografiemi přírody.

Medvěd zaútočil na mladou dívku: Urval Soně (†14) téměř celou hlavu

Zvíře se mu podle jeho slov zakouslo do stehna. "Trvalo to asi tři sekundy," vyprávěl milovník přírody pro TV JOJ. Muž pak vyskočil a chtěl odejít pryč, jeho počínání ale medvědici pořádně vyprovokovalo. "Možná si myslela, že chci běžet za mláďaty. Tak se do mě znovu pustila," řekl muž. Šelma ho během dvou útoků zřídila pořádně. Ze střetu si odnesl zranění krku, zad, rukou i nohou.

Fotograf následně nasedl do auta a odjel k nedalekému sídlu lesní správy. Její pracovníci si už věděli rady a přivolali fotografovi pomoc. Poté o všem informovali veřejnost pomocí facebookového účtu. „Místo, kde k útoku došlo, je na turistické trase, která vede od hotelu Poľana, přes Priehybinu až na Černý vrch a poté směrem na Dudáš a Kyslinky,“ stálo v příspěvku. Ivan Kňaze se po útoku vrátil zpět na svoji chatu. Do lesa podle jeho slov bude chodit dál a medvědici její chování nezazlívá. Podle něj to byla prostě její přirozená reakce. Kňaze měl navíc štěstí, protože věděl, jak se při útoku chovat. Lehl si na zem a zakryl hlavu, což mu možná zachránilo život. "Kdybych to neudělal, mohla mě podrápat víc," přiznal.

Mladý méďa se toulá Beskydami: Vyhnal děti z tábora, byl od něj 300 metrů!

Video Medvědice na Slovensku napadla fotografa přírody! Šelmy přestávají mít strach - TV JOJ

Lesy SR ve středu ještě varovaly všechny slovenské i ostatní turisty, aby byli opatrní při pohybu ve zdejších lesích. V tomto období je výskyt medvědů velmi častý a smrtelně nebezpečné šelmy se mnohdy pohybují právě i na vyznačených turistických trasách. Nebojí se přitom přijít i velmi blízko k lidským obydlím. Jen pár dní nazpět museli slovenští myslivci provést odstřel téměř osmdesátikilové samice medvěda, která se pohybovala blízko lidských obydlí v obci Očová.