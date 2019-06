Turistu v Karpatech napadla medvědice: Šelmu přepral a zachránil si život

Vysokoškolští studenti z Berlína Andi (26) a Lara (23) se vydali do Rumunska na pětidenní výpravu do hor. Navzdory radám místních do divočiny vyrazili bez jakékoliv ochrany, což se jim málem vymstilo už druhý den. Turisté narazili na agresivní medvědici a ta Andiho ošklivě potrhala. Život mladému páru zachránila až poučka, která se Laře vybavila v klíčový moment.