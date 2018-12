Medvěd řádil na vánočním večírku: Šelma uhryzla nebohé návštěvnici ruku!

Jedna z návštěvnic hotelu se totiž pokusila medvěda nakrmit a strčila mu pamlsek skrz mříž do klece. Medvěd ale využil příležitosti a podle známého pořekadla místo nabídnutého prstu sežral celou ruku.

Nejmenovaná 53letá žena neměla proti síle medvěda šanci. Neopatrná Ruska přišla vmžiku o ruku. Následkem zranění utrpěla masivní ztrátu krve a nyní leží v kritickém stavu v nemocnici.

„Ten medvěd se jim pomstil, protože ho tam drží jako ve vězení. Snědl tu ruku jako sváteční večeři,“ řekl médiím cynicky jeden z místních. Podle něj držel majitel v kleci jako atrakci pro hosty dokonce dva medvědy. Jejich majitel dostal od úřadů příkazem oba pustit do divočiny, nařízení ale neuposlechl.

Jeden z hostů vypověděl, že spolu s ostatními oba medvědy často krmil. Prý ale nikdy do klece nenatáhl ruku. „Krmili jsme je pomocí tyče. Někdy medvěd otevřel tlamu jako hroch a my mu do ní hodili jablko. Jsou chytří. Natahují tlapy, aby dostali pamlsky,“ řekl médiím. Tragickou událost nyní vyšetřuje policie.