Táta nechal dvojčata (†1) 8 hodin v rozpáleném autě: Zemřela! U soudu se zhroutil, je volný

Amerikou otřásl případ strašlivé tragédie. Bývalý válečný veterán z Iráku Juan Rodriguez (39) zapomněl minulý týden v rozpáleném autě svá roční dvojčata a odešel na osmihodinovou šichtu do práce. Když se vrátil, s hrůzou zjistil, co se stalo. Nyní stanul před soudem. „Zabil jsem své děti,“ naříkal…

S pouty na rukou za zády, se zdrceným výrazem předstoupil zlomený Juan Rodriguez, v současnosti zaměstnaný jako sociální pracovník, před soudce. Přiznal, že zapomněl svá roční dvojčátka v autě. Měl za to, že je vyložil v jeslích, než odjel do práce, stejně jako staršího syna, kterého vysadil ve školce těsně před tím. Tam si odsloužil službu, po jejím skončení přišel k autu a tam nalezl děti bez známek života, s pěnou u úst. V autě byla teplota kolem 50 stupňů Celsia. Luně a Phoenixovi nebylo pomoci. Příčinou smrti bylo srdeční selhání, uvádí The New York Times.

Oporou u soudu byla Juanovi jeho žena Marissa a jejich čtyřletý syn Tristan a další dvě starší děti. „Svého muže velmi miluji i přesto, co se stalo. Musím ho mít u sebe, potřebuji ho, abych tuto tragédii vůbec mohla překonat,“ nechala se slyšet Marissa, která svého muže označila za skvělého otce. To, co se přihodilo, všichni označují za strašlivou nehodu.

Právník rodiny požaduje stažení obvinění ze zanedbání péče a dvojnásobného zabití. To se zatím nestalo, nicméně naději zdrcené rodině dává fakt, že byl Rodriguez jednak propuštěn na kauci (asi 2 miliony korun), jednak zatím nebyla svolána velká porota k jeho obvinění. Nicméně vyšetřování stále trvá.

„Tristan zatím neví, co přesně se jeho sourozencům stalo. Rodiče zatím nenašli sílu říct mu pravdu. Moc mu jeho malí sourozenci chybí. Ptá se po nich a chce, aby se vrátili zpět. Musí najít způsob, jak mu to oznámí,“ nechal se slyšet chlapcův dědeček.

Další stání bude za měsíc. Státní zástupce má půl roku na přípravu případu.