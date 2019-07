Video Máma 12 dětí odjela vlakem pro výplatu. Annu od té doby nikdo neviděl. - TV JOJ

Pohřešovaná matka má celkem 12 dětí. Čtyři neplnoleté zůstaly doma, kam se dosud nevrátila. V současnosti jsou v péči nejstarší sestry Simony. Ta má však již brzy porodit miminko. „V životě se nám to nestalo. Ani jednou se nestalo, že by nás nebo děti opustila,“ říká mladá žena TV JOJ.

Poslední telefonát

Anna si našla zaměstnání v Bratislavě. Pracovala tam druhý měsíc. Minulý pátek nasedlo ráno kolem čtvrté hodiny do vlaku a jela si pro výplatu. Simona s ní mluvila naposledy tentýž den v půl šesté vpodvečer. Její matka měla být tou dobou už na vlakové stanici v Bratislavě a chystala se domů.

„Ještě o půl šesté mi volala a říkala, že si vzala výplatu a že jede domů. Ale poté si už vypnula telefon,“ pokračuje Simona. V Lučenci ženu všichni dobře znají díky jejím dvanácti dětem, o které se vždy starala, jak nejlépe dokázala. Právě proto se rodina obává, že se Anně něco stalo.

Odjela s expřítelem

„Nikdy děti nenechala takto samotné, proto nám to nedá spát. Nezdá se nám, že by ze své vůle odešla. V tom něco bude, buďto se něco stalo, anebo nevím...,“ říká příbuzný nezvěstné ženy Peter. Simona prozradila, že máma do Bratislavy odjela s bývalým přítelem. Ani on se domů nevrátil.

Proto se obává, zda právě on její mámě něco neudělal. „Nevím, zda ji někdo neunesl nebo co,“ strachuje se. Je přesvědčená, že kdyby byla máma v pořádku, dá o sobě vědět. „I kdyby se stalo nevím co, dala by mi vědět, že je v pořádku a že přijede domů. Proto se bojím, co se jí stalo. Jen chceme, aby se vrátila živá a zdravá,“ uzavřela.

Policejní pátrání

Strážci zákona po ženě pátrají. „Policie v Lučenci přijala oznámení o pohřešování této ženy a vyhlásila po ní pátrání,“ informovala mluvčí Policejního sboru Mária Faltániová. „Když ji někdo náhodou uvidí, nechť kontaktuje policii,“ prosí Peter. Snad se Anna najde...