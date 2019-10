Slovenská policie hledá otce 11 dětí: Mohl by být v Česku.

Slovenská policie už několik dní pátrá po otci 11 dětí šestatřicetiletém Romanovi. Ten minulý týden vyrazil do Česka za svým nejstarším synem, který tu pracuje. Jenže za ním nedojel a od té doby je nezvěstný.

Má nedostupný telefon, nikomu se neozval, nikdo ho neviděl. Už několik dní rodina postrádá otce Romana - doma na něj čeká deset dětí - nejmladšímu jsou teprve dva měsíce. Nejstarší pracuje v Česku.

"On tam ani nedojel. Ráno volám synovi a on se ptá na otce, že kde je, že nedojel do práce," řekla televizi JOJ Romanova manželka. Z domova si muž vzal cestovní tašku s věcmi včetně mobilu a dokladů.

"Nezvěstný muž je vysoký 158 cm, má hnědé oči, černé vlasy s přibývající pleší. Zvláštním znamením je u tohoto muže piercing na bradě," popsala pohřešovaného policejní mluvčí Jana Ligdayová.

Pokud jste muže viděli, můžete věc nahlásit české policii na čísle 158.