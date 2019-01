Už od července hledá Andrea ze Slovenska svého nemocného syna Petra (28). Ten jako by se do země propadl – kamarádi ho viděli naposledy v Bratislavě, od té doby od něj nepřišla jediná zpráva. Andree se nyní ale ozval muž, který prý Petra vezl do Prahy. Neviděli jste ho?

Petra Mesároše viděli jeho kamarádi naposledy v Bratislavě na Trnavském Mýtě. Vzhledem k tomu, že žil několik měsíců v Banské Bystrici, ptali se ho, co tam dělá a kam míří. Tvrdil, že jede domů, do Lamače. Ale tam nikdy nedorazil...

Štefan (19) se nevrátil z vánočního večírku: Naposledy ho zachytily kamery

To bylo 17. července, od té doby o něm jeho maminka Andrea nemá jedinou zprávu. „Proč by jel do Bratislavy a ne tam, kam by chtěl jít. Proč by jel na Trnavské Mýto a řekl kamarádům, že už jde domů. Není možné, aby ho nikdo půl roku z jeho známých neviděl. Pokud by se pohyboval v Bratislavě nebo okolí,“ řekla zoufalá Andrea televizi JOJ.

Video Zoufalá Andrea hledá nemocného syna už půl roku: Petr prý odjel stopem do Prahy. - tv Joj 360p REKLAMA

Právě proto se domnívá, že její syn odjel pryč ze Slovenska. A to jí potvrdil i muž, který se jí ozval po medializaci případu. Petra prý vezl stopem do Prahy, jak Andrea napsala Blesku. Petr je kuchař a je možné, že je u nás někde zaměstnaný.

Problémem ovšem je, že trpí schizofrenií. „Petr má těžké schizofrenní epizody už asi pět let. Má halucinace, má těžké paranoidní stavy, každého podezřívá, že mu chce velmi ublížit. Má velký strach,“ vysvětluje Andrea.

Mladá máma Andrea zmizela 13. prosince: „Šance, že se najde živá, je mizivá,“ říká kriminalista

Vše navíc nasvědčuje tomu, že Petr měl jednu ze svých epizod i v době, kdy zmizel. „Jelikož Petr řidiči vyprávěl velmi bizarní příběh, předpokládám, že byl a stále je ve schizofrenní epizodě.“

Andrea chce v nejbližších dnech svého syna v Praze hledat na vlastní pěst. Pokud jste ho viděli nebo o něm máte jakékoliv informace, můžete jí zavolat na telefonní číslo: +421940715994.