Nové stopy italské mafie v Česku: Jde o klan, který vydělal na únosech lidí, varují experti

„To, že Raso-Gullace-Albanese působí v Praze, mě nepřekvapuje. Je to významný klan, který přes nákupy nemovitostí pere peníze po celé Evropě a Praha nebude výjimkou,“ uvedla pro server Investigace.cz italská kriminoložka Anna Sergi z University of Essex.

A tento klan obávané italské mafie přibližuje slovy: „Vydělávají peníze na všem možném: od legálního obchodování s potravinami až po drogy. Pocházejí z oblasti Cittanova, která se stala nechvalně známou v 80. letech, a to kvůli únosům lidí. Za oběti únosů požadovali vysoké výkupné, a tak získali jejich základní kapitál. Ten pak investovali zejména do stavebních firem, firem na zpracování odpadu a logistických firem.“

Pozadí italské mafie v Česku odkrývá Kuciakova spolupracovnice

Podle Českého centra pro investigativní žurnalistiku realitní zázemí mafiánskému klanu vybudovali v Praze Andrea Nucera a Vincenzo Chiaro – první dnes žije ve Spojených arabských emirátech, kde ho prý vypátral Interpol a v souvislosti s ním se řeší nepovolené stavby či faktury za údajně neexistující služby.

Prali v Praze Italové špinavé peníze? Podnikatele s luxusními domy šetří policie

Napojení klanu prý sahá i na italské developery, působící v Pařížské, tedy v luxusní ulici v centru Prahy, tvrdí čeští investigativci. Jedním z autorů článku je přitom i Pavla Holcová, která spolupracovala i se zavražděným slovenským novinářem Jánem Kuciakem.

Právě v souvislosti s vraždou novináře Kuciaka vyšlo najevo působení ’Ndranghety na Slovensku. Ve svém posledním článku psal Kuciak o možném zneužívání zemědělských dotací EU touto kalábrijskou mafií a o podezření na její vazby s vládními úředníky.

Kupují kavárny, pizzerie a hotely

„’Ndrangheta je jedinou mafií, která je přítomná na všech kontinentech: v západní Evropě, v Severní, Střední i Jižní Americe, Africe a nyní se rozšiřuje do východní Evropy a do Asie,“ popisuje přitom italský soudce Gratteri, který to uvedl při uvedení své knihy Storia segreta della ’Ndrangheta (Tajné dějiny ’Ndranghety).

„’Ndrangheta je všude, kde jde o správu peněz a moci. Není levicová ani pravicová,“ řekl dále. „Do té doby, než bude Evropa přesvědčena, že ’Ndrangheta je přítomna ve strukturách unijních zemí, boj s touto mafií nebude snadný, protože ’Ndrangheta se snaží jednat diskrétně a nepřitahovat na sebe pozornost státu,“ rozvedl soudce. „’Ndrangheta dělá v Evropě dvě věci. Prodává kokain a z peněz z tohoto obchodu kupuje všechno, co se dá. Ale pozor, dnes jsou to kavárny, pizzerie či hotely, ale zítra to mohou být akcie v televizích nebo v novinách, aby tak mohla manipulovat s veřejným míněním,“ varoval.

Ve stínu teroristů

Poslední vývoj kolem této mafie přijde spoluautorovi knihy Antoniovi Nicasovi, odborníkovi na mafii, který přednášní na vysokých školách v USA či Kanadě, alarmující. „Dříve (mafie) hledala daňové ráje, kdežto nyní hledá ráje právní,“ tedy země, které na rozdíl od Itálie nemají speciální zákony pro boj s mafií, řekl.

„Objednavatelka“ vraždy Kuciaka Alena Z. (44): Ve vězení přišla o vlasy! Pleš a paruka

Boj proti mafii vyžaduje zapojení zpravodajských služeb, které se nyní zaměřují spíše na boj proti terorismu, konstatoval Nicaso. „Terorismus vyvolává ve společnosti velké obavy, činnost mafie nikoli. A tak se zabýváme terorismem, ale přitom je třeba potírat oba jevy,“ dodal.

Nejen ’Ndrangheta, ale i Camorra

Nejde přitom jen o ’Ndranghetu. Na všech trzích bývalého východního bloku, zejména v České republice a v Polsku, operuje podle někdejšího protimafiánského prokurátora Franca Robertiho od pádu komunismu neapolská Camorra.

V oblasti střední a východní Evropy je strategií mafie usadit se v zemích na východ od Německa, napsal po vraždě Kuciaka italský spisovatel Roberto Saviano. Německá vláda má v těchto zemích silný hospodářský vliv, ovšem na vlastním území ani mimo něj nezavedla patřičnou kontrolu finančního kapitálu ani východních výrobních řetězců, které dodávají zboží na německý trh. Justice Německa i zemí bývalého východního bloku jsou zcela krátké na to, aby mohly čelit vojenské a hospodářské síle mafií, konstatuje Saviano, který se před mafií musí také skrývat.