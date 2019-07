Známý dovolenkový ráj se stal místem brutálního a jen těžko pochopitelného útoku. Tři chuligáni napadli v chorvatském letovisku Pula seniora (69), který pracoval brigádně ve zdejší kavárně. A to jenom proto, že je předtím okřikl, ať nechají na pokoji vlajky, které u kavárny vlály.

Video Brutální napadení v dovolenkovém ráji: Senior schytal rány do hlavy a má 3 zlomená žebra - Facebook

K incidentu došlo v neděli v šest hodin ráno. Chuligáni začali tahat za chorvatskou a istrijskou vlajku, které u kavárny vlály od mistrovství světa. Senior je okřikl, ať je nechají být na pokoji. Oni zmizeli, ale pak se rozhodli, že staršího muže v přesile zbijí.

Chuligáni se maskovali

„Za hodinu se vrátili. Měli masky, pálky a kapuce přes hlavu. Nic mi neřekli a jen mě začali bít. Uhodili mě do hlavy, a když jsem upadl, kopali mě do žeber,“ řekl chorvatskému webu Glas Istrie napadený Evelino Vale. Dovolená se změnila v horor: Feťák u mýtné brány najel do rodiny ve škodovce

Majitel kavárny Ron Biteri zveřejnil na sociální síti video z napadení. Na fotkách také odhalil identitu maskovaných chuligánů. „Zatknout je a odsoudit,“ napsal k příspěvku. Pak netrvalo dlouho a všichni tři neřádi byli zatčeni.

Útočníci byli dopadeni ještě tentýž den