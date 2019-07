Vrah manželky (†47) si zaslouží trest smrti, vzkazují lidé Miloslavovi. Svou ženu chladnokrevně popravil

Ke krveprolití došlo ve čtvrtek. Poté, co Miloslav vypil několik piv a uviděl na stole rozvodové papíry, vzal do ruky zbraň a svou choť střelil do hlavy. Žena neměla šanci takto vážné zranění přežít a zemřela při převozu do nemocnice. Miloslav nikam neutíkal a na příjezd policistů počkal přímo na místě.

Zabil jsem svou ženu, přiznal se Miloslav

„Zabil jsem svoji ženu,“ řekl jim. K vraždě ženy se přiznal nejenom jim, ale i soudu. „Děti miluji,“ říkal, když ho odváděli strážci zákona zpátky do cely. To ale nemusí být pravda. Dcera zavražděné a obviněného tvrdí, že ji a její sourozence Miloslav ustavičně týral a ubližoval jim. Zuzana (†41) si před smrtí prožila hotové peklo: Z její vraždy teď policisté obvinili Ľubomíra

„Byl to neskutečný manipulátor a na veřejnosti se šíleným způsobem přetvařoval, aby nabyl dojmu, že “svou rodinu” miluje a je dobrosrdečný člověk, ve skutečnosti se ale jedná o podlého psychopata,“ napsala na sociální síti. Podle ní také nebyla vražda její matky žádným zkratem během hádky.

Dcera: Vraždu si naplánoval

„Celá tato chladnokrevná vražda byla předem naplánovaná a nejednalo se o žádný zkrat při hádce. Připravil nás o toho nejdůležitějšího člověka na celém světě a my nemáme ponětí, co si teď bez maminky počneme,“ dodala. Miloslavovi za jeho čin hrozí vězení v délce 10 až 18 let. Že se k vraždě přiznal, je polehčující čin. Judita obviněná z ubodání Tomáše (†16): Vraždila podle filmové předlohy, říká psycholog

Vražda vyvolala velkou vlnu odporu po celém Česku. V Rychnově nad Kněžnou nyní nikdo nemluví o ničem jiném. Zvláště proto, že zavražděná žena na Miloslava podala trestní oznámení za vyhrožování a stalking. Lidé nyní na sociálních sítích hřmí a volají po znovuzavedení trestu smrti.