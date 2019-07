Česká ostuda v Tatrách: Turisté se koupali nazí v chráněném plese

Ve vysoko položených údolích Tatranského národního parku je koupání v průzračných jezírkách ledovcového původu přísně zapovězené. Češi však na toto nařízení nedbali.

„Čeští turisté vešli do vody asi 200 metrů od chaty, ale neušli pozornosti polských strážců přírody,“ řekla ve své reportáži TV JOJ. Jak uvedla, pleso Mořské oko leží na polské straně Tater.

Zaměstnanci parku TANAP navíc uvedli, že se nejedná o ojedinělou událost. „Jsou to desítky případů,“ přiblížil ředitel Tatranského národního parku Pavol Majko. Tvrdil, že si návštěvníci často pletou vodní plochy s koupalištěm. Zdůraznil také mimo jiné, proč je vstup do jezírek přísně zakázán.

„Vstupem do vody lidé znečišťují vodu tatranských jezer. Pokud by podobně postupovala řekněme čtvrtina návštěvníků TANAP, plesa by se změnila na zabahněná a znečištěná jezera, kde by zmizelo vše živé,“ upozornil Majko.

Průzračná voda z hor je navíc důležitá i v jiném ohledu. Potoky, jež jsou z ples napájeny, zásobují obyvatele podhůří Tater pitnou vodou.