Dvojí radost v rodině Nečesaných: Tátu Luďka vinili z korupce, soud ho osvobodil!

Nejdřív syn a pak i otec! Rodina Nečesaných zažívá u soudů jedno vítězství za druhým. Liberecký krajský soud v pondělí osvobodil bývalého ředitele nemocnice v Liberci Luďka Nečesaného, jeho manželku Šárku a zástupce zdravotnické firmy MedicCor. Podle předsedkyně senátu Evy Drahotové nebylo prokázáno, že stal skutek, pro který byli obžalováni. Obžaloba vinila Nečesaného z přijetí úplatků v celkové výši 23 milionů korun, hrozilo mu pět až 12 let vězení. Od počátku jakékoliv korupční jednání odmítal. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce si podal odvolání.

Nečesaný čelil obvinění, že dostával úplatky v letech 2009 a 2010, kdy byl ředitelem liberecké nemocnice. Čtyřem vybraným firmám podle tvrzení obžaloby umožnil s nemocnicí obchodovat, případně zajistil, aby dodávaly výrazně více zboží. Úplatky podle spisu neinkasoval přímo, ale přes společnost Sarmed, kterou založila jeho manželka Šárka. Přes tuto firmu poskytoval Nečesaný poradenské, konzultační a další služby. Státní zástupce Lukáš Otipka považoval spolupráci Sarmedu s nemocnicí za fiktivní. Nečesaný o Řepkově kriminále: Sedí v nóbl věznici, ne, jako já

Nečesaného manželka Šárka byla obžalována z legalizace výnosů z trestné činnosti s trestní sazbou tři až osm let vězení. Ze zástupců zdravotnických firem byl mezi obžalovanými Tomáš Macháček. Za podplácení mu hrozilo rok až šest let vězení. Macháček na účet Sarmedu od jara 2009 do podzimu 2010 poslal 870.000 korun. U dalších tří firem policie nezjistila konkrétní odpovědnou osobu za údajné úplatky. Obžaloba se domnívala, že Nečesaný nezákonně získal skoro 10,4 milionu korun od společnosti Medtronic Czechia, přes devět milionů z firmy B. Braun Medical a více než dva miliony od firmy NT Medica.