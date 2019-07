Obžaloba je jen snůška keců: Terezin komplic se hájí před soudem, pomůže to i Češce?

„Obsah obžaloby je nepravdivý, nesmyslný a není to nic než snůška keců,“ stojí na začátku obhajoby obžalovaného Aftaba Anwera Bhattiho. Ten se v sobotu sám přihlásil policii jako hledaný zločinec. V případu české pašeračky Terezy Hlůškové (23) figuroval jako řidič, který ji v osudný den odvezl na letiště i s kufrem, v němž bylo později objeveno přes devět kilo heroinu. Byl to také jeho byt, v němž Tereza trávila poslední chvíle před odletem. Cestovat měla z Láhauru přes Abu Zabí do Irska.

Zásadní zvrat v případu pašeračky Terezy: Přihlásil se obžalovaný komplic, který byl na útěku!

Před soudem se Bhatti kál a jeho dobrovolné přihlášení na policii je bráno jako polehčující okolnost, díky které bude až do 15. července, kdy se bude rozhodovat o vazbě, běhat po svobodě.

Bhatti v dokumentech, které má Blesk.cz k dispozici, žádá soud o propuštění na kauci, která je podle něj ve všech západních vyspělých zemích preferována před vazbou pro podezřelé zločince.

Jeho obhajoba není ale příliš dobrá - soudu neposkytuje jediný důkaz, proč by mu měl věřit, že je nevinný. „Obžalovaný je naprosto nevinný a s údajným zločinem nemá nic společného. Neexistuje žádný důkaz, který by obžalovaného spojoval se zločinem,“ stojí v dokumentech.

„Obžalovaný byl do případu zatažen s nečestnými úmysly ze strany žalobce,“ tvrdí Bhattiho advokát. „Další obžalovaný Shoaib byl v případu zproštěn viny,“ dodává.

Češku Terezu chytili celníci začátkem loňského ledna. Letos v březnu byla odsouzena k osmi letům a osmi měsícům vězení. Tereza se nyní upoutala k zářijovému datu odvolacího soudu. Veškeré své naděje dává právě do jednání, o kterém věří, že pro ni skončí sproštěním obžaloby.