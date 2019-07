Magor pronásledoval medvěda do lesa a kopl ho: Zvíře se mu tvrdě pomstilo!

Pořádnou lekci dostal muž, který se vydal s kamerou za medvědem do lesa na odlehlém místě na Kamčatce. Sledoval zvíře, které se náhle zastavilo. Na videu se zdá, že je muž nakopl. To se evidentně medvědovi nelíbilo a v následující okamžik na svého nezvaného hosta zaútočil. Chlápek měl štěstí, že vyvázl jen s prokousnutou rukou.

Na tuhle lekci snad jen tak nezapomene! Jakýsi muž s pomalejším uvažováním se na Kamčatce na ruském Dálném východě vydal do lesa za medvědem, kterého si natáčel na mobil. Přestože se dostal nebezpečně blízko k němu, zvíře si ho vůbec nevšímalo. Tedy alespoň nějakou chvíli.

Náhle se totiž medvěd zastavil a muž do něho narazil. Na videu se zdá, že jej kopnul, přičemž medvěd ucukl. Na několik okamžiků se posadil na zem a otočil se ke svému pronásledovateli. Jako by na něj nechápavě zíral a mlčky se ho ptal, jestli to myslel vážně. Potom šelma zařvala a s otevřenou tlamou se vrhla na nezvaného hosta, kterého srazila k zemi.

Po chvíli zápolení se dal muž na útěk a svůj telefon zahodil na zem. Zakrátko se ale pro něj vrátil a sebral ho ze země. Na videu je slyšet říká: „Prokousl mi ruku! Ten ha**l mě napadl!“ Možná měl spíše být rád, že to nedopadlo podstatně hůř.