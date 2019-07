Adrián se stal pravou rukou narkobarona Ramba! Teď se vrátil do vlasti

V polovině 90. let měl Adrián ještě s dalšími dvěma muži vydírat syna podnikatele ze Záhoří, kvůli čemuž na něj byl vydán zatykač. Před zákonem však ze země utekl a vstoupil do francouzské cizinecké legie, kde nějaký čas působil. Odtamtud koncem 90. let utekl do Thajska, kde se v té době zdržovalo více hledaných Slováků. Valkovič se v asijské zemi seznámil s bývalým americkým odstřelovačem Josephem Manuelem Hunterem zvaným Rambo a stal se jeho pravou rukou v drogovém kartelu složeném z někdejších profesionálních vojáků.

Drogový kartel se podařilo až v roce 2013 rozložit americké agentuře DEA (Úřad pro potírání drog). Zatčen byl nejen jeho vůdce, Joseph Manuel Hunter, ale i Slovák Adrián Valkovič, který se podle thajských médií měl dokonce oženit s dcerou místního policejního funkcionáře.

Joseph Manuel Hunter byl následně odsouzen na doživotí za účast na spiknutí a nájemné vraždě na Filipínách. Podle prokurátorů měl Hunter zaplatit dvěma mužům téměř 800 tisíc korun každému, aby zabili ženu, jejíž tělo se našlo v odpadkovém koši. „Bez jakéhokoliv ohledu na lidský život Joseph Hunter bezcitně zorganizoval vraždu filipínské ženy výměnou za peníze,“ uvedl americký advokát Geoffrey S. Berman.

Valkovičovi se podařilo vyváznout s odnětím svobody »jen« na 113 měsíců a navíc už je zpět ve své vlasti! „Byl odsouzený rozsudkem soudu v New Yorku – Jižní obvod ze dne 15. 1. 2016 za trestný čin přípravy, distribuce a držení drog s úmyslem distribuovat 500 g a více metamfetaminu na účely nezákonného dovozu a byl odsouzený ke trestu odnětí svobody v trvání 113 měsíců. Ministerstvo spravedlnosti USA požádalo dopisem ze dne 12. 9. 2016 Ministerstvo spravedlnosti SR o převzetí odsouzeného Adriána Valkoviče na výkon trestu odnětí svobody na území SR ve smyslu Dohody o vydávání odsouzených osob,“ vysvětlila mluvčí Ministerstva spravedlnosti SR Zuzana Drobová pro Nastope.sk.

„Po právoplatném uznání cizího rozhodnutí Krajským soudem v Bratislavě a nařízením výkonu trestu Okresním soudem Bratislava IV byl Valkovič 5. 10. 2018 převezen z New Yorku do Vídně (přílet 6. 10. 2018) a následně na území Slovenské republiky, kde byl umístěný do výkonu trestu odnětí svobody,“ dodala mluvčí. Podle informací slovenského portálu se patrně nyní bude zpovídat z výše uvedeného vydírání podnikatele ze Záhoří.