Muž ubodal manželku před očima jejich tříleté dcerky! Nechtěl jsem ji zabít, hájí se

Podle prokurátorky Kate Lumsdonové Aliny právě šla po ulici za trojicí dalších žen, když náhle poblíž zabrzdil pick-up, z něhož vyskočil muž a rozběhl se k ní. „Když k ní přiběhl, uchopil ji jednou rukou a druhou ji opakovaně bodal do horní části těla. Když upadla na zem, stále ji bodal do hrudi a do krku,“ řekla před soudem Lumsdonová.

Amanda (27) ubodala své identické dvojče! Na Annu (†27) čekaly tři dcerky

Vražda ženy se navíc odehrála přímo před očima její tříleté dcery. „Během útoku neřekl ani slovo. Ani nekřičel, prostě nevydal žádný zvuk. Jeho tvář byla bez jakéhokoliv výrazu, vypadal chladně, klidně a rozvážně. Nezdálo se, že by nějak zuřil, dělal, co dělal, a to bylo všechno,“ popsala jedna ze svědkyň hrůzného incidentu. Ricardo po nějaké době s útokem přestal, upustil nůž i manželku na zem a utekl zpět do svého auta, s nímž zase odjel pryč. Aliny byla na místě prohlášena za mrtvou.

Den před smrtí žena zjistila, že se jí manžel naboural do e-mailu a zná i její novou adresu. Druhý den policisté zjistili, že muž má dokonce přístup na cloudový účet své manželky. Chtěli se s ní ještě ten den sejít, ale Aliny je požádala, jestli to nepočká až na druhý den ráno. „To už ale bylo pozdě,“ řekla Lumsdonová.

Ještě téhož dne ráno prý náhodou narazila na svou kamarádku, s níž se dala do řeči. Řekla jí, že se cítí ohrožená, protože její manžel všude prohlašoval, že ji zabije. „Věřím, že mě najde samotnou na ulici a že to udělá. Ale nevěřím, že by to udělal před dětmi a já vždycky chodím s nimi,“ řekla údajně Aliny své kamarádce.

Tomáš (†16) měl 47 bodných ran! Vraždící Judita (16) byla jako smyslů zbavená

Porota se dozvěděla, že prý krátce po incidentu Ricardo zavolal několika lidem a řekl jim, co udělal. Podle Lumsdonové se vrátil do své kanceláře a pověděl sekretářce: „Pobodal jsem Aliny. Myslím, že je mrtvá. Bodnul jsem ji několikrát.“ Když byl držený ve vazbě, prý údajně řekl: „Zabil jsem svou ženu kvůli zku***ným problémům.“

Soud s mužem bude v následujících dnech pokračovat. Godinhovi hrozí za vraždu mnohaleté vězení.