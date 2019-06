Reprezentantka Slávka Mihálová zemřela ve studni: Pokoušela se zachránit souseda Filipa (†29)

Slovenské město Senica šokovala tragická smrt policisty Filipa (†29) a jeho sousedky Slávky Mihálové (†41). Oba dva zemřeli poté, co se ve studni u rodinného domu nadýchali jedovatého čpavku! Vyšlo najevo, že Slávka dříve reprezentovala svou zemi ve volejbale.

Policejní vyšetřovatel Filip, který s rodinou bydlel ve slovenském městě Senica, čistil studnu. Netušil však, že se v šestimetrové hloubce nachází vysoká koncentrace jedovatého čpavku.

Chvíli poté, co do studny slezl, začal kolabovat a volal o pomoc. Na jeho volání zareagovala sousedka Slávka. „Neváhala a šla po žebříku dolů,“ řekl jeden ze svědků pro Čas.sk. Ovšem kolabovat začala i Slávka. Na pomoc dvojici proto vyrazil do studny Slávčin manžel Andrej.

Bratr exposlance zemřel při rybaření: Marcel (†28) zmizel pod hladinou 100 metrů od břehu

To už na cestě byli hasiči a zdravotníci. Zachránit se však podařilo pouze Andreje. Slávce a Filipovi už nebylo pomoci. Vyšlo najevo, že žena byla bývalá profesionální sportovkyně, která reprezentovala Slovensko ve volejbale. Dobře rozjetou kariéru však opustila, aby se věnovala svým dětem Tomášovi (7) a Slávce (15), která kráčí ve šlépějích své mámy a věnuje se tenisu.

„Vyhrává jednu soutěž za druhou, je talentovaná. Maminka ji v tom velmi podporovala. Je to strašné,“ uvedl soused. „Slzy se kutálejí neustále, můj žal se prohlubuje a moje srdce je rozbité na milion kousků. Odešel mi člověk, který neznamenal jen slovo máma. Osoba, která znamená tak moc, moje maminka, moje sestra, moje nejlepší kamarádka, moje vrba, zpovědní vrba. Je to nepředstavitelné, že tyto emoce, radosti, starosti nebudu sdílet s tebou,“ napsala na sociální síť dcera Slávka.