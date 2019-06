Jaroslava nepustili do motorestu Dubník kvůli vodicímu psovi: Lidé se vzbouřili

Život se již od narození k Jaroslavovi (27) nezachoval vlídně. Na svět totiž přišel slepý a jeho jediným pomocníkem mu byla po dlouhé roky pouze bílá hůl. Nyní mu společnost dělá jeho vodící pes Kristián, který je kříženec labradora a zlatého retrívra. Přesto se doposud setkává s odmítavým přístupem okolí. Jednu takovou zkušenost měli se svou asistenkou Vladimírou (36) v motorestu u Žiaru nad Hronom, kde je číšník odmítl pustit dovnitř, protože měli s sebou psa. Nepomohly žádné argumenty, tak jim nezbylo nic jiného, než podnik opustit.

Incidentu přihlížela i rodina, která nepříjemný zážitek popsala na Facebooku. „Vstoupili jsme do toho i my a ptali se číšníka, jak je možné, že nechce pustit dovnitř vodícího psa. On pověděl, že je to zákon. Ptali jsme se, jaký zákon. Zákon přece jasně dovoluje jít do stravovacího zařízení se slepeckým psem. On pověděl, že má takové nařízení. Tak jsme se ptali, zda je majitelem motorestu. Pověděl, že ano. Pověděli jsme mu, že je to tedy jen jeho vlastní nařízení a že je protizákonné. Odmítl se s námi o tom dál bavit. Zrušili jsme objednávku a odešli ven i my,“ píše se ve vyjádření na Facebooku.

Asistentka, která o incidentu informovala deník Nový Čas, říká, že jde o celoslovenský problém. Majitelé restaurací neznají literu zákona, nebo neinformovali své zaměstnance. „Porušili zákon, ale to je druhořadé. Tady jde o lidskost a přístup, a to tu chybí,“ vysvětlila Vladimíra. Lidé nedokážou pochopit, že Kristián je vlastně Jaroslavovým zrakem.

„Dostane mě, kam mu řeknu. Když mi něco spadne, podá mi to,“ vysvětlil se slzami v očích Jaroslav. Potíže nemají akorát v těch zařízeních, kde už je znají. Po zveřejnění jejich nevlídné zkušenosti se jim ozvalo mnoho lidí, kteří jim vyjádřili podporu. Když se Nový Čas pokoušel v pondělí telefonicky spojit se zaměstnankyní motorestu, stroze je odbyla větou: „My se k tomu vůbec nebudeme vyjadřovat.“

Nová legislativa bude mnohem benevolentnější. „Do restaurace bude možné vstoupit i s domácím zvířetem. Bude to mít ale nastavená jasná pravidla. Když se provozovatel rozhodne, že umožní vstup zákazníkovi se společenským zvířetem do konzumní části, bude muset zabezpečit označení o povolení vstupu se zvířetem na viditelném místě přímo při vstupu do konzumních prostor provozovny. Lidé se tak budou moci rozhodnout, zda takovou provozovnu navštíví,“ uvedla ministryně zdravotnictví Andrea Kalavská.

Podle ředitelky výcvikové školy pro vodící a asistenční psy Jarmily Virágové v motorestu porušili zákon. „Na Slovensku je platná legislativa, která zaručuje možnost vstupu s vodícím psem a to hned v rámci několika zákonů. Fyzická osoba s těžkým zdravotním postižením má právo být doprovázená psem se speciálním výcvikem na veřejně přístupných místech. Na Slovensku je asi 100 pracujících vodících psů. Podobné případy evidujeme několikrát do roka.