Modelka obvinila Rusko z otravy: Skutečnost je jiná a manžel-dealer dostal 11 let

V září to bylo půl roku od útoku novičokem v Salisbury a celá Anglie měla incident v živé paměti. Když se tedy objevila informace, že ve stejném městě mělo dojít k dalšímu útoku jedem, vyvolalo to obrovské pozdvižení. Už brzy se ale ukázalo, jaká je pravda.

Anna Shapirová zburcovala média poté, co její manžel Alex King zkolaboval na toaletách v restauraci nedaleko místa, kde došlo k otravě agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije novičokem. „Putin na mě poslal svoje vrahy. Chtějí mě zabít, protože jsem se prý otočila ke své zemi zády. Rusko je schopné čehokoliv,“ řekla v září k incidentu Anna deníku The Sun.

„Alex ke konci večeře zbledl a odešel na záchod. Po patnácti minutách jsem dostala strach. Ležel u umyvadla, měl pěnu u pusy a třásly se mu ruce. Snažila jsem se ho zvednout, ale odstrčil mě, a tak jsem utíkala pro pomoc,“ popsala tehdy ruská modelka. Anna zavolala sanitku a pak se jí prý přitížilo také.

Anna ani Alex ale cílem žádných nájemných vrahů ani tajných agentů vyzbrojených jedovatou látkou nebyli. Jak se rychle ukázalo, Alex v restauraci prachobyčejně zkolaboval. Dost možná to bude mít co do činění s jeho životním stylem – živil se totiž jako drogový dealer.

Kvůli své nelegální obživě měl muž také oplétačky se zákonem. Před spravedlností unikal od prosince. V lednu Alexovi za drogovou trestnou činnost soud v jeho nepřítomnosti uložil trest 11 let odnětí svobody.

V obžalobě zaznělo, že King žil „bizarním životním stylem plným večírků“. Kromě prodeje drog také organizoval služby sexuálních společnic. Eskortní služby měla poskytovat i jeho žena Anna.

Kriminalisté Alexe vypátrali v pronajatém bytě. Když do něj vtrhli, zrovna ležel v posteli s Annou. Policisté v bytě našli kostku 90% kokainu, extázi, crack, ketamin a diazepam. Na ulici by podle policie měly zabavené drogy hodnotu téměř dvou milionů korun.