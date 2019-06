Čechy zdrtila smrt Matúše (†25) na Mont Blancu: Francie reaguje novým pravidlem pro alpinisty

V pátek šla skupina skialpinistů, Slovák Matúš a dva Češi, na nejvyšší alpský vrchol Mont Blanc. Během výstupu se však stala hrozná tragédie, když se Matúš zřítil z 250metrové výšky v oblasti Nid d'Aigle.

Jeho čeští kamarádi nebyli přivázaní na stejném laně a jejich parťák je nestrhl s sebou. Otřesené muže transportoval vrtulník do údolí, kde je čekal policejní výslech. Policisté poté o šokující události informovali veřejnost.

Nahoru přitom míří další tisíce horolezců. Pokud ale budou v oblasti nocovat, musí si podle nového nařízení musejí předem zamluvit nocleh v jednom ze tří přístřešků, jinak jim hrozí až dva roky vězení nebo pokuta přes 7,5 milionu korun. Je to jeden z pokusů, jak omezit množství sportovních nadšenců, kteří na nejvyšší vrchol Evropy každý rok vystoupí.

Nebohého Matúše všichni znali jako nadšeného sportovce, turistu a také osobního trenéra. „Profesionálně se věnoval mé mladší dceři, která je tenistka. Potkávali se ve fitku dvakrát týdně. Měla ho velmi ráda, a proto ji náhlá smrt osobního trenéra úplně složila,“ vylíčil Vojtěch.

„Matúš studoval na vysoké škole v Praze. Když mi říkal, že se chystá se dvěma českými kamarády na Mont Blanc, tak jsem popřál, ať si to tam pořádně užije. Velmi se těšil, ve snu by mě nenapadlo, že se odtamtud už živý nevrátí,“ zarmouceně dodal kamarád. „Byl vynikající člověk a trenér. Je to obrovské neštěstí,“ uzavřel zdrcený Vojtěch.

Na svého trenéra vzpomíná také postižený sportovec Samuel a poslal mu vzkaz do nebe. „Matúši, navždy si tě budu pamatovat s úsměvem na tváři. Tak moc ses na ten výstup na Mont Blanc těšil, nikdo nemohl tušit, že se ti stane osudným. Děkuji ti za téměř 2 roky tréninků, ze kterých se vytvořilo přátelství, na které nikdy nezapomenu. Byl jsi úžasný trenér, přítel i asistent. Budeš nám velmi chybět. Navždy zůstaneš v našich srdcích! Odpočívej v pokoji, kamaráde!“ napsal s láskou Samuel.