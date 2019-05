Na Pardubicku srazil vlak člověka: Provoz na koridoru musel být přerušen

Vlak srazil a na místě zabil člověka mezi Moravany a Uherskem na Pardubicku. ČTK to řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý. Provoz na železničním koridoru z Prahy do České Třebové byl od 13:00 do 14:40 přerušen, poté se částečně obnovil.

Nehoda zastavila vlak Eurocity jedoucí z Prahy do Budapešti. Některé další spoje byly odkloněny přes Havlíčkův Brod nebo Nymburk a Hradec Králové, u osobních spojů zavedly České dráhy v úseku Uhersko - Pardubice náhradní autobusovou dopravu. Vlaky se o hodinu až dvě opožďovaly.

Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala se nehoda stala na širé trati v místě veřejnosti nepřístupném. „Příčiny jsou relativně jasné,“ uvedl Drápal.