Nový rekonstrukce vraždy Kuciaka (†27) zamíchala karty! Vrah netušil, kde našli tělo!

Rekonstrukce probíhala v případě Marčeka stejně jako v jiných kriminálních případech. „Obviněný Marček popsal, jak se skutek odehrál od doby, kdy přišel na pozemek. Byl v letní kuchyňce a následně vešel dovnitř,“ řekl webu Pluska.sk advokát rodičů Jána Kuciaka Daniel Lupšic.

Nechce hovořit o podobnostech, protože po této rekonstrukci určitě ještě budou buď vyslechnuti přítomní znalci. „Budou zpracovávat doplnění znaleckých posudků, v nichž se budou vyjadřovat, zda popis skutku, odpovídá objektivním důkazům, které byly nalezeny na místě činu, a znaleckým posudkům, které byly následně vyhotoveny," vysvětliil právník.

Rekonstrukce nesedí s důkazy

Jenže, jak se zdá, výpověď Marčeka během rekonstrukce nesouhlasí s důkazy a dosavadními zjištěními během vyšetřování. Podle informací TV Markíza Marček uvedl, že v letní kuchyňce čekal asi hodinu a půl. Do domu nevešel, dokud Martina neodešla z místnosti, kde se nacházel Kuciak.

Marček prý pak zazvonil a otevřel mu novinář. Toho prý zasáhl jako prvního. Vystřelil jednou a zasáhl ho do hrudi. Potom se však na místě objevila Martina. Asi zaslechla střelbu. Zastřelil ji proto také. Vyšetřovatelům měl dále říct, že pak Kuciakovi ještě chtěl zasadit ránu jistoty, jenomže mu selhala zbraň.

Kde leželo tělo Kuciaka?

Jenže tělo Kuciaka nebylo nalezeno v předsíni, ale na schodech do sklepa. To by znamenalo, že by se postřelený novinář musel plazit ještě několik metrů. To je vzhledem k zranění, které utrpěl, prakticky nemožné.

Nejasnosti provázejí údajně i dráhu střely do hrudi novináře. Expertíza odhalila, že náboj směřoval seshora dolů, což by nasvědčovalo tomu, že Kuciaka zastřelili na schodech do sklepa. Vyšetřování tak probíhá nadále na plné obrátky. K rekonstrukci se vyjádřil i právník Aleny Z., která v případu vraždy měla figurovat jako zprostředkovatelka.

Alena je nevinná, tvdí právník