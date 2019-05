Chlapec (9) zastřelil vlastní matku! Policie jej obvinila z vraždy, sestra ho brání

K hrůznému incidentu došlo v pondělí v americkém státě Michigan. Devítiletý chlapec tu podle policie zastřelil svou matku Pauline Randolovou! Vyšetřovatelé hocha obvinili z vraždy. V minulosti měl prý vyhrožovat smrtí i dívce, která bydlí poblíž. Chlapcova sestra však říká, že není zlý, a zatím nechápe, co vlastně udělal.

Malý chlapec (9) měl zastřelit svoji matku Pauline Randolovou v jejich rodinném domě v městském komplexu Fawn River Township v okrese St. Joseph County. Místní šerif Bradley Balk potvrdil, že chlapce obvinili z vraždy. Rovněž prý v minulosti vyhrožoval jedné dívce ze sousedství, že ji zabije.

„Řekl jí, že by chtěl vzít nůž, pobodat ji a dívat se, jak umírá, a vidět její matku plakat,“ pověděla pro místní televizní stanici WWMT chlapcova sousedka a matka zmíněné dívky Alecia Pieronskiová.

Sestra Hayley Martinová však chlapce brání. „Není to zlé dítě. Svou matku miloval, nechci, aby si lidé mysleli, že ne. Neví, co udělal. Vůbec nerozumí, co se tu teď děje. Nechápe, proč nemůže přijít domů,“ uvedla pro WOOD-TV.



Chlapec, který pro svůj nízký věk nemůže být jmenován, nyní podstupuje psychiatrické konzultace ve státním zařízení pro mladistvé, které mají zhodnotit jeho duševní stav.