Malý Ivánek (†2) spadl do hrnce s vařící vodou: Lékaři ho nedokázali zachránit!

Krutá nehoda se stala na Ukrajině ve vesnici Susidovyči. Dvouletý Ivan Maletyč spadl do hrnce s vařící vodou, který jeho matka postavila na zem, zatímco si skočila do obchodu. Otec, který byl na zahradě, doběhl do kuchyně, kde našel popáleného chlapce. Ivánek utrpěl popáleniny na 70 % těla a byl převezen do nemocnice ve Lvově. Po deseti dnech bolestí nakonec boj o život prohrál.

Deset dní bojoval Ivan Maletyč (†2) v nemocnici ve Lvově na Ukrajině o život poté, co spadl do hrnce s vařící vodou. K nehodě došlo v ukrajinské vesnici Susidovyči v domě chlapcových rodičů.

Měl být transportován do dětské nemocnice Shriners v Bostonu americkém státě Massachusetts, kde by měl podle tamních lékařů o čtvrtinu vyšší šanci na přežití, jenže k tomu už nedošlo.

Ve čtvrtek chlapec, který utrpěl popáleniny na 70 % těla, z toho některé až 4. stupně, svůj boj o život prohrál, poté co se jeho zdravotní stav náhle zhoršil. „Chlapec měl kriticky nízkou hladinu bílých krvinek. Jeho imunitní systém zkolaboval,“ řekl vedoucí Centra pro popáleniny ve lvovské nemocnici Vasyl Savčin.

Jeho maminka Ivanna Maletyčová, jež s ním trávila veškeré chvíle v nemocnici, si dává vinu za smrt svého synka. „Můj malý synáček Ivánek odešel. Zemřel dnes v 2:45 v noci,“ sdělila ve čtvrtek zdrcená Ivanna.

K nehodě došlo, když matka čtyř dětí Ivanna ohřála vodu v obrovském hrnci, aby mohla vyprat nějaké prádlo. Poté hrnec položila na zem a šla do obchodu koupit chleba. Ivanův starší bratr se zrovna díval na animované pohádky a jejich otec byl venku. „Myslím, že vešel do kuchyně a nešťastnou náhodou spadl do vařící vody. Manžel byl venku na dvoře. Když uslyšel křik, utíkal domů,“ pověděla Ivanna.

Když otec doběhl do kuchyně a uvědomil si, co se stalo, svlékl Ivánkovi oblečení a dal jej pod studenou vodu. Následně jej převezli v kritickém stavu do nemocnice. Děsivé snímky ukazují, jak chlapec leží na lůžku zabalený do obvazů nasáklých krví. „Zlomilo mi to srdce. Nikdy si neodpustím, co se stalo,“ vyčítá si zdrcená matka Ivanna.