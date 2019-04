Důchodkyni (†64) zaživa uvařila voda z rozbitého horkovodu! Její syn (39) bojuje o život

Obyvatelům Petrohradu se naskytl výjev jako z apokalyptického filmu. Jednu z místních ulic zaplavila vařící voda a změnila ji ve smrtící řeku, ze které zlověstně stoupala pára. V bezprostředním okolí se tvořily krátery a ze země stříkala horká voda. To vše způsobilo prasklé potrubí teplovodu. Naštěstí k němu došlo ve dvě v noci, kdy byly ulice prázdné, stát se to přes den, obětí mohlo být více.

Seniorce už bohužel záchranáři nemohli pomoci. Hrozivé popáleniny a šok utrpěl i její 39letý syn, který v zaplaveném bytě spal také. Záchranáři ho převezli ve velmi vážném stavu do nemocnice, kde bojuje o život.

Tragický případ místním připomněl sedm měsíců starou událost, kdy po nehodě horkovodu v centru Petrohradu masa vody usmrtila dva muže, kteří seděli v kavárně. Obyvatelé ruského města se bojí, že k další nehodě může dojít každou chvílí. „Proboha, co se to v Petrohradu děje? Žiju v přízemí, co mám dělat? Zabarikádovat okna?“ ptal se na sociální síti jeden z obyvatel města Nikita Julgušev s tím, že zvažuje prodej bytu. „Od teď se v klidu nevyspím,“ uzavřel.