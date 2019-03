Nezkušená lékařka vytrhla rodičce (†22) z těla placentu: Žena bolestí zemřela

Mladá Ruska Alisa Těpikinová (†22) se po svatbě se svým milovaným mužem netěšila na nic víc než na příchod své dcerky. Když se narodila a ona ji uviděla na porodním sále, zářila štěstím. Jenže to bylo naposledy, co dítě spatřila. Krásná maminka zemřela poté, co jí nezkušená lékařka doslova vytrhla z těla placentu.