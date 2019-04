Ivan (2) spadl do hrnce s vařící vodou: Chlapeček bojuje o život!

Hrůzná zranění utrpěl teprve dvouletý chlapeček z Ukrajiny, který spadl do hrnce s vařící vodou. Ivan má popáleniny na 70 % těla a v ukrutných bolestech bojuje v nemocnici o život!

K děsivému incidentu došlo ve vesnici Susidovyči na jihovýchodě Ukrajiny. Matka čtyř dětí, Ivanna Maletyčová chtěla prát a tak v kuchyni naplnila čtyřicetilitrový hrnec vodou a dala ho vařit. Když voda začala bublat, položila ho v kuchyni na zem a odskočila si do obchodu pro chleba. V tu chvíli se však k hrnci přiblížil její malý synek Ivan.

„Ivan si hrál v domě, zatímco jeho starší bratr koukal na pohádky,“ popsala zdrcená Ivanna místním médiím. „Myslím, že přišel do kuchyně a spadl do hrnce s vařící vodou. Můj manžel byl na zahradě před domem. Zaslechl křik a ihned běžel k našemu synovi,“ dodala.

Poté, co její manžel doběhl do kuchyně, vzal syna a sundal mu oblečení a dal ho pod studenou vodu. Chlapec byl převezen do nemocnice ve městě Lvov a umístěn na jednotku intenzivní péče. Utrpěl popáleniny na 70% těla, místy až čtvrtého stupně.