Panna

Strašně moc byste si přáli dotáhnout povinnosti do konce, ale kvůli stále naštvanému vedoucímu se vám to nedaří. Má na vás negativní vliv. Nesnesete ani jeho přítomnost. Jak to tak půjde dále, nevydržíte to. Ještěže je tady silná podpora od kolegů.