Střelec

Nemusíte mít vždycky pravdu. Dnes se ale nedejte zviklat. Neoblomní zůstaňte i při rodinných nákupech, nemusí se zbytečně utrácet. Vánoce by přece vaši rodinu neměly přivést na mizinu, co by to potom mělo za logiku. Držte se tedy raději při zemi.